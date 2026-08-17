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髮廊專題／AI「髮型抽籤」功能 助找適合造型師

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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該平台也導入AI「髮型抽籤」功能，使用者只要登入並上傳自拍照，系統便會隨機推薦不...
該平台也導入AI「髮型抽籤」功能，使用者只要登入並上傳自拍照，系統便會隨機推薦不同髮型，並直接套用在自己的照片上。（Hao Hair Days官網截圖）

對許多移居海外的華人而言，生活適應不只是語言、飲食與文化差異，就連看似日常的「剪頭髮」，有時也可能成為不小挑戰。洛杉磯台女陳亭安設計網站，藉助AI分析髮質、試髮型，並幫助串聯消費者與髮型師。

在洛杉磯創立好剪才髮廊的陳亭安表示，許多海外華人在尋找髮型師時，往往只能靠朋友介紹、Facebook社團或社群平台推薦，但資訊非常零散，很多人只能一次又一次嘗試。

她觀察到，很多洛杉磯華人即使找到華人髮型師，也會發現許多人未必擅長亞洲最新流行髮型。有些人會因此特地前往韓國城，希望打造道地韓系造型；然而，由於部分韓國髮型師英文溝通能力有限，雙方在髮型需求上仍可能出現落差。至於西方髮型師，雖然剪髮技術成熟，卻往往因不熟悉亞洲人的髮質特性與剪裁需求，始終難達到部分華人的需求。

看見海外華人在尋找適合髮型師時的困難，陳亭安開始思考，是否能打造一個專門串聯消費者與髮型師的平台，讓海外華人可以更方便找到心儀髮型師。

陳亭安將過去的研究概念進一步轉化為實際的AI網站平台「Hao Hair Days」，希望降低海外華人尋找合適髮型師的門檻，同時協助髮型師更精準接觸符合自身專長與風格的客群。

在使用流程上，消費者只要上傳一張照片，AI便能協助分析髮質、臉型與頭皮狀況；接著回答幾項與個人髮型目標及日常造型方式相關的問題。完成後，系統將自動生成專屬的「Hair Brief（髮型檔案）」，不僅協助使用者媒合適合的髮型師，也讓髮型師在預約前就能提前掌握客人的髮況與造型需求，降低溝通成本，讓後續的髮型設計與服務更加精準。

在使用流程上，消費者只要上傳一張照片，AI便能協助分析髮質、臉型與頭皮狀況；接著...
在使用流程上，消費者只要上傳一張照片，AI便能協助分析髮質、臉型與頭皮狀況；接著回答幾項與個人髮型目標及日常造型方式相關的問題。完成後，系統將自動生成一份專屬的「Hair Brief（髮型檔案）」，協助使用者媒合適合的髮型師。（Hao Hair Days官網截圖）

該平台也導入AI「髮型抽籤」功能，使用者只要登入並上傳自拍照，系統便會隨機推薦不同髮型，並直接套用在自己的照片上，而非一般模特兒示意圖，讓使用者能更直觀地看到不同造型的效果。

陳亭安表示，這個概念其實源自她過去的碩士論文研究。隨著近年AI技術快速發展，她認為過去停留在研究階段的想法，如今已有機會真正落地。目前，她也持續蒐集不同城市的髮型師資訊，希望未來能逐步擴大平台涵蓋的地區，讓身處美國、歐洲及其他海外城市的華人，都能透過平台找到更符合自己需求的專業髮型師。

精華 FAQ

  • 她觀察到海外華人找髮型師常靠零散推薦，華人、韓國或西方髮型師又各有溝通與技術落差，因此希望用平台降低試錯成本，讓需求與專長更精準對接。

  • 使用者先上傳照片，AI會分析髮質、臉型與頭皮狀況，再回答髮型目標與日常整理習慣等問題，最後生成專屬Hair Brief，幫助媒合髮型師並提前溝通需求。

  • 使用者登入後上傳自拍照，系統會隨機推薦不同髮型，並直接套用在本人照片上，而不是模特兒示意圖，讓人更直觀比較造型效果，也提高選擇效率。

洛杉磯

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