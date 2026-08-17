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髮廊專題／韓星髮型受青睞 華洋客搶剪同款 最多人拿她當範本

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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位於聖蓋博的好剪才髮廊創辦人陳亭安表示，不少客人都直接拿著韓國明星或偶像的照片前...
位於聖蓋博的好剪才髮廊創辦人陳亭安表示，不少客人都直接拿著韓國明星或偶像的照片前來，指定想要打造「韓星同款」髮型。（記者謝雨珊／攝影）

韓流文化持續席捲全球，就連遠在洛杉磯的華人髮廊，也能明顯感受到韓國明星對海外華人髮型審美的影響。長期在洛杉磯服務華人客群的髮型師觀察，近年不論年齡層，越來越多客人會直接帶著韓國明星或偶像的照片進店，其中有不少女客人將韓國女團、女演員宋慧喬視為髮型範本；男性客群則更傾向依照個人喜好選擇髮型。

已為人母的洛杉磯客人，較常以韓國女星宋慧喬的造型作為參考，希望打造自然、成熟又帶...
已為人母的洛杉磯客人，較常以韓國女星宋慧喬的造型作為參考，希望打造自然、成熟又帶有韓系氛圍的髮型。（取材自宋慧喬Instagram）

位於聖蓋博的好剪才髮廊創辦人陳亭安（Lane Chen）表示，髮廊客群年齡跨度相當廣，從5歲到95歲都有，但主要集中在25歲至45歲之間，客人以講中文的華人為主，包括台灣及中國大陸客戶。她觀察，近年韓流持續影響海外華人的髮型審美，不少客人會直接拿著韓國明星或偶像的照片前來，指定想要打造「韓星同款」髮型。

她表示，不同年齡層的客人，會參考不同韓國藝人的造型，年輕客群可能會拿新生代韓團成員的照片作為範本，希望剪出更具流行感的層次、長髮或染髮造型；年紀稍長的客戶，則可能鎖定韓國女星或演員，希望打造較成熟、知性的韓系髮型。

長期在洛杉磯服務華人客群的髮型師觀察，近年不論年齡層，越來越多客人會直接帶著韓國...
長期在洛杉磯服務華人客群的髮型師觀察，近年不論年齡層，越來越多客人會直接帶著韓國明星或偶像的照片進店，指定要剪「韓星同款」，其中有不少女客人將韓國女團aespa隊長Karina（右二）視為髮型範本。（美聯社）

其中，20至30歲左右的年輕客人，近期最常拿韓國女團aespa成員Karina的照片作為髮型範本，直接向髮型師表示希望剪出「Karina同款」；至於已為人母的客人，則較常以韓國女星宋慧喬的造型作為參考，希望打造自然、成熟又帶有韓系氛圍的髮型。Lane笑說，客人只要拿出照片，她通常一眼就能認出是宋慧喬在哪一部戲、哪個時期的造型。

至於男性客群，Lane表示，他們的髮型需求相對更加多元，不一定會鎖定特定韓團明星，而是會直接針對自己喜歡的髮型提出要求。有些客人偏好韓系風格，也有人喜歡日系造型，整體而言，男性客人更傾向依照個人喜好選擇髮型。

對髮型師而言，明星照片確實是最直接有效的溝通方式，客人不必費力描述，只要拿出照片，就能清楚傳達自己理想中的髮長、層次、瀏海及整體風格。

另外，Lane也觀察到，韓流文化近年在美國越來越有影響力，韓團及韓星的造型逐漸影響當地髮型潮流。她表示，好剪才位於橙縣的髮廊有不少西方客群，近期甚至開始有西方客人受到韓國流行文化影響，主動要求將頭髮染成深黑色，或將頭髮燙直等方式打造更直順的髮型，呈現韓國偶像常見的造型風格。

精華 FAQ

  • 因韓流長期席捲全球，海外華人對韓國明星造型接受度高，許多客人會直接帶照片進店，明確指定想剪出相似髮長、層次與整體風格。

  • 年輕客群近期最常指定aespa成員Karina的造型，希望剪出流行感；已為人母的客人則常參考宋慧喬，想呈現自然、成熟又帶韓系氛圍的髮型。

  • 男性客人不一定鎖定特定韓團明星，而是依個人喜好選擇韓系或日系風格；西方客群則開始受韓流影響，主動要求深黑髮或燙直造型。

宋慧喬 洛杉磯 聖蓋博

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