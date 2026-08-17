聖地牙哥獲聯邦撥款1.2億 完善鐵路設施

美國聯邦鐵路管理局宣布，將撥款最高1億2400萬美元，改善洋邊市北部及潘德頓營地（Camp Pendleton）南部的鐵路設施，圖為示意圖。（取自Oceanside官網）

據聖地牙哥 聯合論壇報報導，美國聯邦鐵路管理局宣布，將撥款最高1億2400萬美元，改善洋邊市 （Oceanside）北部及潘德頓營地（Camp Pendleton）南部的鐵路設施，包括重建鐵路橋、增設第二條軌道及改善列車轉換軌道的能力。

此外，聯邦政府 還撥款最高3360萬美元，用於改善恩西尼塔斯（Encinitas）境內約6英里長的鐵路沿線設施，提升車輛、行人及自行車騎士通過鐵路的安全。

洋邊市鐵路橋工程將興建一座新的雙軌鐵路橋，取代橫跨San Luis Rey River的老舊單軌橋。同時在Oceanside Harbor至碼頭景觀大道（Pier View Way）之間，增建約1英里長的第二條軌道。

新增軌道將銜接兩段現有雙軌鐵路，使穿越潘德頓營地部分地區及洋邊市的連續雙軌路段延長至10.3英里。

改善項目包括在三處現有平交道安裝車輛及行人柵欄，興建兩處供行人與自行車騎士使用的平面交叉通道，以及一條供行人和自行車騎士使用的地下通道。

這些工程將改善居民穿越鐵路的安全及便利性，並降低車輛、行人和自行車與列車發生碰撞的風險。

聖地牙哥政府協會指出，工程將在Surfrider Way至碼頭景觀大道之間現有鐵路上，增設兩處軌道渡線。軌道渡線可讓列車在接近或離開Oceanside Transit Center時，從一條軌道切換至另一條軌道，增加列車調度彈性。

該工程預計明年動工，包括在Del Mar Fairgrounds設立特別活動期間使用的列車站、增建軌道和行人地下通道，以及重建橫跨San Dieguito River的鐵路橋。