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網紅大熊湖明星鷹夫妻有新故事 …牽動百萬粉絲

記者啟鉻╱洛杉磯報導
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Jackie病情持續惡化，她於8月10日凌晨離世。中心表示，Jackie確切死因...
Jackie病情持續惡化，她於8月10日凌晨離世。中心表示，Jackie確切死因有待進一步檢驗。（取自FOBBV）

南加大熊湖「超級網紅」白頭鷹（海鵰）夫婦Jackie與Shadow，多年來透過動物保育組織「大熊谷之友」（FOBBV）的24小時網路直播，走進全球民眾的生活。然而日前這對「明星鷹夫妻」的生活出現重大改變，雌鷹Jackie重病離世，Shadow似乎很快另尋新歡。

這對「明星鷹夫妻」一舉一動吸引數百萬粉絲關注，也讓原本發生在野外的生存故事，宛如一部充滿愛情、家庭、成長與離別的連續劇。2026年繁殖季，以令人意想不到方式落幕。兩隻幼鷹Sandy與Luna長大離巢後，雌鷹Jackie又重病離世。曾經一家四口熱鬧生活的鷹巢，如今只剩雄鷹Shadow。

不過，有網友近日透過直播發現，Shadow身邊疑似出現一隻新雌鷹，兩隻鷹不僅頻繁互動，還被目擊一同夜宿。這隻可能登場的「新女主角」，是否會與Shadow重組家庭並繁育下一代，正引起全球粉絲關注。

兩枚鷹蛋被毀 其後再度孵出幼鷹

Jackie年初產下第一窩兩枚鷹蛋。不料，渡鴉趁夫婦臨時外出闖入鷹巢，將兩蛋啄破，讓守候直播的粉絲深受打擊。慶幸的是，Jackie後來再次產下兩枚蛋且順利孵化。兩隻幼鷹被命名Sandy與Luna。

在父母輪流餵食和守護下，Sandy與Luna逐漸長出羽毛，開始在巢邊拍動翅膀、練習跳躍，最終先後完成第一次飛行。對白頭海鵰而言，幼鳥長大後離開父母、建立自己的活動範圍，是正常的自然成長過程。但在長期守候直播的粉絲眼中，像看著孩子長大離家一般，令人不捨。

正當外界以為Jackie與Shadow終於可以結束繁忙的育雛季，一場突如其來的變故改變這個家庭。

Jackie與年輕白頭海鵰搏鬥後獲救

7月中旬，Jackie在大熊湖岸邊與另外兩隻年輕白頭海鵰發生衝突。打鬥過後，她倒臥地面、無法飛行。目擊者報警，救援人員將Jackie救起並送往奧海猛禽中心（Ojai Raptor Center）接受治療。檢查顯示，Jackie並未受嚴重外傷，卻患有嚴重貧血。獸醫團隊為她輸血、氧氣治療及其他支持性療法。

Jackie病情後來持續惡化，於8月10日凌晨離世。中心表示，Jackie確切死因仍有待進一步檢驗。

幼鷹離巢、伴侶病逝 Shadow頓失家人

隨著Sandy與Luna離開父母，加上相伴多年的Jackie病逝，Shadow處境被不少粉絲形容為一夕之間「妻離子散」。

不過，從野生動物生命規律看，Shadow接下來的行動，仍會受本能、食物來源、領地環境及繁殖需求等因素影響。不一定會像人類一樣長期「單身」。

Shadow疑似「再遇新歡」

有網友透過直播及現場觀察發現，Shadow身邊疑似出現一隻新雌鷹。兩隻鷹不僅被目擊頻繁互動，還曾一同夜宿，引發外界對Shadow是否已「再遇新歡」的猜測。

據橙縣水務局生物專家確認，這隻雌鷹被稱為KD1，過去曾由野生動物保育人員救治後放歸野外。她至少兩次造訪Jackie與Shadow原本使用的鷹巢，因此被部分粉絲視為最可能與Shadow發展新伴侶關係的雌鷹。

不過，「大熊谷之友」尚未正式確認Shadow已找到新娘。

南加大熊湖（Big Bear Lake）「超級網紅」白頭鷹（海鵰）夫婦Jacki...
南加大熊湖（Big Bear Lake）「超級網紅」白頭鷹（海鵰）夫婦Jackie與Shadow，多年來透過動物保育組織「大熊谷之友」（FOBBV）的24小時網路直播，走進全球民眾的生活。直播也讓原本發生在野外的生存故事，宛如充滿愛情、家庭、成長與離別的連續劇。（取自FOBBV）

精華 FAQ

  • 因為牠們長期透過大熊谷之友的24小時直播曝光，從築巢、育雛到幼鷹離巢都被完整記錄，讓許多觀眾像追連續劇一樣關注這個白頭鷹家庭。

  • Jackie在7月中旬與年輕白頭海鵰衝突後倒地無法飛行，送醫時雖無嚴重外傷，但有嚴重貧血，經治療後仍於8月10日凌晨離世。

  • 新雌鷹被稱為KD1，曾經被救治後放歸野外，且多次造訪原本的鷹巢。她被目擊與Shadow頻繁互動、甚至夜宿同處，但官方尚未正式確認兩者已成伴侶。

南加大

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