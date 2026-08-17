華裔教委主席吳天潔 涉違反布朗法面臨罷免危機

巴沙迪那學區教委主席吳天潔。（學區官網）

巴沙迪那星報報導，洛縣 選務處13日批准對巴沙迪那聯合學區（Pasadena USD）華裔 教委主席吳天潔（Tina Wu Fredericks）與教委哈登（Scott Harden）罷免 連署請願。今年稍早，包括兩人在內的部分教委，被指在學校整併與關閉上涉嫌私下協調，違反布朗法（Brown Act），並在公開場合對家長隱瞞相關計畫，故引發罷免行動。

今年稍早，根據加州公共記錄法（CPRA）取得的內部簡訊與電郵顯示，在學區聘請「全面學校解決方案」（Total School Solutions）公司擔任獨立顧問的數個月前，吳天潔、哈登與教委Kimberly Kenne、Yarma Velazquez及顧問之間，就已針對學校整併計畫進行討論。

今年5月，吳天潔收到罷免意向通知；今年6月，學區法律顧問審查相關事件，最後認定教委會成員並未違反布朗法。

吳天潔在書面聲明中表示，這波罷免行動「毫無根據且說法不實」。她指出，罷免選舉總成本近200萬美元，可能讓學區付出20個工作職位的代價。選民若支持罷免，等於讓原本就面臨財務壓力的學區，背負更多財政負擔。

哈登也在聲明中表示，舉行特別選舉的費用，將「直接排擠教師、教育計畫，及學生每天仰賴的各項服務經費」。巴沙迪那教師聯合會亦反對舉行罷免。該組織在聲明中強調，考量學區目前財務困境，舉行罷免公投並非解決之道。

向吳天潔遞交罷免意向通知的Dawn Dennison表示，她的說法極具諷刺。「吳天潔已導致數百孩子不再回到巴沙迪那學區就讀。若真想替納稅人省錢，她大可直接辭職。」

Dawn Dennison說，「推動罷免並非易事，然如今已邁出一大步。當他們沒有將選區居民最大利益放在心上時，我們就需採取行動。」罷免提案人需在12月11日前，分別取得兩人所屬選區20%合格選民連署，才能於2027年進行特別選舉。吳天潔所屬的第六選區需有4075選民簽名；哈登所在的第四選區需有3543選民連署。Kimberly Kenne與Yarma Velazquez的席次則將於11月大選中改選，後者已決定不尋求連任。

2020年當選巴沙迪那教委的吳天潔，2024年連任，2025年12月成為學區首位亞裔女教委主席。

她的母親吳瓊君（Ann Woo）早年自中國移民來美，柏克萊加大畢業後，於矽谷高科技產業工作30年。退休後於聖荷西創辦非營利「飛揚藝術中心」，致力推廣中國傳統與跨文化藝術交流，在灣區僑界廣受敬重。2017年8月11日她在藝術中心與一華裔女子發生爭執，當天稍晚被發現倒臥辦公室內，頭部重創，腦內出血昏迷，不幸同年8月25日過世，享壽75歲。

巴沙迪那學區教委哈登。（學區官網）