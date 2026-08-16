南加僑界聯合聲明挺僑務第一線

南加州僑務榮譽職人員及僑界代表14日在羅斯密舉行聯合記者會，針對近期僑務議題共同發表聲明。（主辦方提供）

南加州 近百位僑務榮譽職人員及僑界代表14日舉行聯合記者會，針對近期外界對僑務委員會委員長徐佳青海外出訪的質疑，共同發表「南加 州地區僑務榮譽職人員共同聲明」，表示支持國會依法監督政府施政及公帑支出，但監督應建立在完整事實與充分查證基礎上，並支持僑務首長深入海外第一線了解僑情。

記者會由國策顧問田詒鴻、林榮松共同發起，政務顧問溫玉玲擔任執行長統籌。聲明提出五項共同主張：第一，監督政府施政應先查證事實，不應依片面資訊驟下結論；第二，肯定僑委會長期服務海外僑胞、凝聚僑心，以及連結台灣與國際社會功能；第三，支持僑務首長深入第一線，了解不同地區、不同世代僑胞的需求；第四，公帑支出應受監督，但經費比例不等於浪費，應檢視支出的合理性、必要性及實際成果；第五，海外交流應採一致標準檢視，國會外交與僑務海外交流均有其功能及必要性。

與會代表表示，不少僑務榮譽職人員曾參與、接待或陪同相關僑務活動，對海外僑務工作的實際運作有第一線觀察。他們認為，評估僑務工作不宜僅依出訪天數、經費數字或精簡版報告作出結論。多位代表指出，台灣國際處境特殊，海外僑胞長期在當地主流社會發展，並與民選官員、社區及各界建立聯繫，在台灣與國際社會交流中扮演一定角色。他們認為，僑務首長走訪僑社，可直接了解各地僑情及僑胞需求，也能作為後續僑務政策調整的參考。與會者也分享與徐佳青互動及參與僑務活動的經驗，表示徐佳青走訪不同僑區，與僑團、僑校、台商及青年世代直接交流。

近百位南加州僑務榮譽職人員及僑界代表14日出席聯合記者會，表達對僑務工作及國會監督等議題的共同立場。（主辦方提供）