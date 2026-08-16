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40特斯拉充電站 天普Denny's舊址動工

記者張庭瑜╱天普市報導
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特斯拉超級充電站工程規畫圖，顯示充電樁、照明及相關電力設備配置。（陳祥寧提供）
特斯拉超級充電站工程規畫圖，顯示充電樁、照明及相關電力設備配置。（陳祥寧提供）

洛杉磯縣天普市即將新增40座特斯拉Tesla）超級充電樁。天普市副市長陳祥寧（Ed Chen）表示，羅斯密大道（Rosemead Blvd.）原Denny's餐廳舊址近期已動工，項目由特斯拉投資興建，未來將增加電動車充電選擇，並有望吸引車主在當地停留消費，為附近商家增加人流買氣。

陳祥寧表示，這項工程位於私人商業用地，由特斯拉自行投資興建，市府主要負責用電安全等相關審查及核發施工許可。目前除工程規畫圖，尚無更多細節可公布，完工及啟用日期也尚未確定。充電站啟用後，預計將納入特斯拉的車載導航系統，屆時車主可直接透過導航查詢。陳祥寧說，車主等待充電時，可能順道前往附近用餐、購買飲料或到其他商家消費，因此充電站不只是增加電動車充電選擇，也有機會為天普市帶來更多人流。

至於充電費率，陳祥寧指出，費率應由特斯拉與地主協商訂定，市府不會直接決定。不過，天普市是Clean Power Alliance（CPA，乾淨能源聯盟）的成員，市府近年也持續透過CPA及其他的政府資源，爭取增設電動車充電設施。陳祥寧表示，過去兩年持續向CPA及其他政府機構爭取相關經費，去年已成功爭取20萬美元，用於推動更多的充電設施。

除了特斯拉40座超級充電樁，陳祥寧也透露，Electrify America也規畫在Las Tunas Drive沿線、Ralphs超市與Ace五金行所在的大型停車場設置充電站。這項計畫尚未正式公布，也未動工，預計尚待數周後開工時再對外發布。若兩項計畫陸續落實，天普市的電動車充電選擇將進一步增加，確切啟用時間及費率，仍待業者公布。

天普市副市長陳祥寧在特斯拉超級充電站施工現場，工程目前已動工，完工後將新增40座...
天普市副市長陳祥寧在特斯拉超級充電站施工現場，工程目前已動工，完工後將新增40座超級充電樁。（陳祥寧提供）

天普市副市長陳祥寧在原Denny's餐廳舊址前。該處正在施工，未來將設置40座特...
天普市副市長陳祥寧在原Denny's餐廳舊址前。該處正在施工，未來將設置40座特斯拉超級充電樁。（陳祥寧提供）

精華 FAQ

  • 這項工程預計興建40座特斯拉超級充電樁，地點位於羅斯密大道原Denny's餐廳舊址，屬於私人商業用地，由特斯拉自行投資興建。

  • 天普市府主要負責用電安全等相關審查，以及核發施工許可，並不直接出資或決定費率；費率將由特斯拉與地主協商訂定。

  • 市府認為車主充電等待時，可能順道到附近用餐、買飲料或逛其他商家，因此充電站不僅增加補能選擇，也有機會帶動人流與消費。

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