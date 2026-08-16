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洛杉磯兒童書展登場 8月23日免費開放

記者王若然／洛杉磯綜合報導
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活動內容豐富，適合全家參與。（洛杉磯兒童書展）
活動內容豐富，適合全家參與。（洛杉磯兒童書展）

由美籍華人基金會（American Born Chinese Foundation）主辦、西好萊塢市政府協辦、洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）贊助的「第四屆洛杉磯兒童書展」，將於8月23日上午9時至下午4時30分，在西好萊塢公園盛大登場。本次活動免費開放，聚焦幼兒教育、雙語學習與多元文化，堪稱洛杉磯地區規模最大的免費幼兒教育慶典之一。

第四屆書展將為攜帶幼兒的家庭帶來難忘的一天，內容涵蓋說故事活動、現場表演與寓教於樂的互動體驗。今年書展特別加強與在地社區的合作，活動內容包括：

─超過100家攤位：匯集本地與全國知名的兒童書作家與插畫家

─作家及產業座談會：於西好萊塢休閒中心舉行，分享如何創作童書及深入了解童書出版產業

─Play2Progress 舒緩專區：設有室內感官/安靜室，為需要暫時遠離喧鬧的孩童提供舒緩空間，並設有哺乳站

─泡泡派對：作為書展壓軸的閉幕慶典

─全天說故事活動：涵蓋多元文化書籍與雙語朗讀

─現場表演、餐車、彩繪臉譜等：包括 BeatBuds、Chloe and Maud's Sole Talks、義大利雙語兒童偶戲團Rebelot、現場書法示範、IDW 繪畫示範，以及人氣角色Blippi和Meekah的特別亮相。

本次活動主辦方美籍華人基金會是一家致力於推動兒童雙語識字的非營利組織，透過舉辦洛杉磯兒童書展，支持文化活動與雙語資源，促進包容性與終身學習的熱情。基金會表示，其工作旨在解決多元文化兒童雙語書籍不足的問題，確保書店能反映社區的多元樣貌，並為家庭提供免費雙語書籍、出版新書並支持雙語創作者。

著名兒童節目人物Blippi（右）和Meekah將特別亮相。（洛杉磯兒童書展）
著名兒童節目人物Blippi（右）和Meekah將特別亮相。（洛杉磯兒童書展）

本次書展完全免費對外開放，聚焦幼兒教育、雙語學習與多元文化，堪稱洛杉磯地區規模最...
本次書展完全免費對外開放，聚焦幼兒教育、雙語學習與多元文化，堪稱洛杉磯地區規模最大的免費幼兒教育慶典之一。（洛杉磯兒童書展）

精華 FAQ

  • 第4屆洛杉磯兒童書展將於8月23日上午9時至下午4時30分，在西好萊塢公園舉行，並且免費開放，方便家庭帶著幼兒一同參加。

  • 活動聚焦幼兒教育、雙語學習與多元文化，安排超過100家攤位、說故事、現場表演、作家座談，以及泡泡派對等親子互動內容。

  • 基金會希望透過書展推動兒童雙語識字，補足多元文化兒童雙語書籍不足的問題，並提供免費雙語書籍、支持創作者與促進包容學習。

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