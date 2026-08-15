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韓流席捲洛城 KCON LA湧人龍 影視、美食、美妝、故事全包

記者楊青╱洛杉磯報導
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KCON LA 2026於14日上午開始在洛杉磯會展中心登場，一連三天。（李若提...
KCON LA 2026於14日上午開始在洛杉磯會展中心登場，一連三天。（李若提供）

洛杉磯再度成為全球韓流文化焦點。KCON LA 2026於14日登場，來自全美各地、海外的年輕韓流粉絲，湧入洛杉磯會展中心，從K-Pop音樂、偶像見面會，到韓國美食、美妝、時尚及流行文化體驗，整個市中心「韓流」熱氣騰騰。

洛杉磯會展中心前看不到頭的人龍正等待進場。（李若提供）
洛杉磯會展中心前看不到頭的人龍正等待進場。（李若提供）

美女們爭相與自己喜歡的偶像看板合影。（李若提供）
美女們爭相與自己喜歡的偶像看板合影。（李若提供）

數千韓迷14日湧入洛杉磯會展中心，排隊進場的人隊看不到頭。剛開場，許多攤位前人頭湧湧，不同族裔的美女爭相與喜愛的偶像看板合影。洛杉磯會展中心介紹，今年KCON LA從14日至16日一連三天，除洛杉磯會展中心外，Crypto.com Arena也有活動。主辦單位CJ ENM表示，今年活動以「K-SOUL CITY」為主題，希望把洛杉磯打造為一座可以「親身體驗韓國文化」的城市，而不只是觀看K-Pop演唱會。

KCON LA從2012年起在洛杉磯推出，從一場K-Pop活動發展成全球性韓國文化嘉年華，近年已拓展到紐約、東京、曼谷、阿布達比等城市。韓國媒體最新資料指出，全球累計線下參與人數已約235萬。

今年活動除大型舞台演出，也有K-Beauty、K-Food及K-Story等不同體驗區，讓粉絲從「追星」進一步進入韓國生活方式。今年還首次加入由Olive Young主導的K-Beauty Festival，55個韓國美妝及生活品牌將透過產品展示、互動體驗等方式與美國消費者直接接觸。

音樂仍是今年重頭戲，共有34組藝人參與，NCT 127、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE等人氣團體擔任主要演出陣容。

對許多年輕粉絲而言，KCON最吸引人的地方，是「一整天都有事情可以做」。白天排隊與偶像互動、觀看舞蹈表演、參加工作坊、拍照打卡、試吃韓國食品及體驗韓國美妝，晚上步行前往Crypto.com Arena欣賞大型演唱會，白天狂歡到深夜。

美女們爭相與自己喜歡的偶像看板合影。（李若提供）
美女們爭相與自己喜歡的偶像看板合影。（李若提供）

精華 FAQ

  • 今年KCON LA不只主打K-Pop演唱會，還整合偶像見面、舞台表演、韓國美食、美妝、時尚與故事體驗，讓粉絲從追星延伸到全面感受韓國生活方式。

  • CJ ENM希望把洛杉磯塑造成能親身體驗韓國文化的城市，不只是看演唱會的場地，而是能在同一活動中接觸音樂、消費、互動與文化內容的韓流據點。

  • 今年共有34組藝人參與，NCT 127、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE等為主要陣容；此外還首次推出由Olive Young主導的K-Beauty Festival，集合55個美妝與生活品牌。

洛杉磯

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