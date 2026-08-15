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密德湖水位跌至歷史新低 南加水源告急 明年供水減逾30%

記者張庭瑜╱綜合報導
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美國最大水庫密德湖（Lake Mead）水位日前跌至歷史新低；該湖是南加重要水源...
美國最大水庫密德湖（Lake Mead）水位日前跌至歷史新低；該湖是南加重要水源。圖為該湖水位下降後，部分區域的湖底雜物漏出。(新華社)

「說實話，很嚇人。」美國最大水庫密德湖（Lake Mead）水位日前跌至歷史新低，而該湖是南加重要水源，2023年豐沛降雪曾讓水位回升，但此後積雪量持續低迷。隨著乾旱重現，南加州都會水務局明年配水量將削減逾30%，密德湖未來一、兩個月還可能再降5呎，供水、電力及農業均面臨壓力。

位於內華達州南部、由科羅拉多河供水的密德湖，上周水位跌破2022年創下的歷史低點。據ABC 7電視台報導，南加州都會水務局科羅拉多河資源經理Bill Hasencamp表示，2023年科羅拉多河流域降雪豐沛，融雪逕流量高於平均，水情一度改善，水庫蓄水量也隨之回升。但好景並未持續，此後積雪狀況持續轉差，今年科羅拉多河上游流域雪況尤其不佳。

水位持續下降，首先衝擊南加州供水。南加州都會水務局約一半水源來自科羅拉多河，水務官員表示，為因應水源減少並加強節水，該局明年配水量將削減逾30%。缺水也可能波及電力供應，Bill Hasencamp表示，目前預測顯示，密德湖未來一、兩個月可能再下降5呎；若降幅達到5呎，胡佛水壩的水力發電量可能減少70%。

Bill Hasencamp指出，水力發電能在用電需求增加時迅速啟動，提供大量且成本較低的電力。若胡佛水壩失去70%發電能力，缺口必須由其他能源補足，而替代電力成本可能更高，「這將對整個南加州帶來成本影響。」

科羅拉多河缺水壓力也延伸至農業。加州帝王谷（Imperial Valley）農民使用的科羅拉多河水量，占加州從這條河取得水量的75%。Bill Hasencamp表示，如果未來必須進一步節水，部分農民可能被迫讓農地休耕，對高度依賴農業的鄉村社區造成經濟衝擊。

34--美國最大水庫密德湖（Lake Mead）水位日前跌至歷史新低；該湖是南加...
34--美國最大水庫密德湖（Lake Mead）水位日前跌至歷史新低；該湖是南加重要水源。(路透)

密德湖（Lake Mead）水位影響胡佛水壩的發電能力。(路透)
密德湖（Lake Mead）水位影響胡佛水壩的發電能力。(路透)

精華 FAQ

  • 密德湖上周水位跌破2022年創下的歷史低點，成為美國最大水庫的新低。由於它是南加州重要水源，水位下滑立刻牽動供水、發電與農業安全，因此備受關注。

  • 面對科羅拉多河水量減少，南加州都會水務局表示，明年配水量將削減逾30%，並同步加強節水措施，以因應供水來源不穩定的情況。

  • 若密德湖未來一、兩個月再降5呎，胡佛水壩發電量可能減少70%，替代電力成本更高；同時，帝王谷農民若被要求進一步節水，部分農地恐被迫休耕，衝擊地方經濟。

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