胎兒罹心疾 加州夫婦想終止妊娠 代孕母拒墮胎跑德州生產

代理孕母跨州生產引爆爭議 ；示意圖，非當事人。(美聯社)

福斯新聞報導，一名為加州 夫婦代孕的女子，因胎兒先天性心臟病治療問題，與委託父母爆發激烈爭執，並前往德州 生產。此事在全美引發巨大關注。

據代理孕母韋斯特（McKenna West）的律師表示，嬰兒目前正接受醫療照顧，並預計在德州一家醫院接受手術。此案已獲生命權團體與共和黨官員廣泛的跨州支持。

韋斯特為一對加州夫婦代孕，她指該夫婦在胎兒被診斷患左心發育不良症候群（HLHS，一種威脅生命的先天性心臟病）後，企圖終止妊娠。

在共和黨籍德州檢察長Ken Paxton介入支持代理孕母後，法官下令對該嬰兒實施維持生命的治療。

加州夫婦艾哈邁德（Omar Ahmed）與吉爾卡（Nausheen Gilkar）則在法庭文件中否認會在嬰兒出生後，拒絕讓其接受手術。夫婦倆的律師Lee Budner在給德州論壇報的聲明中指出，嬰兒正在接受醫療照顧，並指責韋斯特與Ken Paxton將這起家庭悲劇變成「政治秀」。

根據美國疾控中心（CDC）數據，HLHS必須透過多次複雜且具挑戰性的手術來治療。美國每年約有925名嬰兒出生時患此症。若未接受治療，患者可能在數天或數周內死亡。CDC指出，手術修復不一定能完全治癒，未來可能還需要追加手術或進行心臟移植。

韋斯特的律師指出，該對夫婦在懷孕20周得知診斷結果後，曾連續數周施壓韋斯特進行人工流產。

但在法庭文件中，該對夫婦反駁稱，韋斯特違反代孕合約，且加州法院已判定她對該孩子不享有法律或實質監護權。

他們亦否認有意拒絕後續的治療手術，並表示先前醫療人員曾告知，無法確定寶寶出生後是否適合進行心臟開胸手術。

據律師透露，由於加州夫婦已申請臨時禁制令，孕母韋斯特目前無法探視或抱持該嬰兒。

專精生殖法的德克薩斯大學法學院教授Rachel Rebouché表示，類似此案的爭議相當罕見。代孕合約通常包含父母與代理孕母就醫療照顧及何時或如何終止妊娠達成共識的條款，但「這些屬意向性條款，在法院並不具備強制執行力」。