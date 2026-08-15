流星雨爆發 華人驅車4小時追星 1小時目睹數十顆喊超酷

南加州僑領陳玲華這次特別與來自台灣的友人們在8月11日至13日到約書亞樹國家公園旅行看英仙座流星雨。(陳玲華提供)

一年一度的英仙座流星雨（Perseid Meteor Shower）近期進入高峰期，快速而明亮的流星接連劃過夏季夜空。距洛杉磯 約數小時車程的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park），因擁有開闊夜空、光害較少，成為南加 州熱門觀星地點。不少人近期特地前往，甚至有華人 選擇當天往返，只為追流星雨。一華人幸運看到兩顆流星並行劃過天際；也有人短短一小時就看到數十顆流星，長尾劃過夜空讓他直呼「超酷」。

據悉，今年英仙座流星雨的活動期從7月17日持續至8月24日。在天候及觀測條件理想情況下，高峰期間每小時最多可看到約100顆流星。英仙座流星雨的流星速度相當快，可達每秒37英里。不少流星除短暫劃過天空，還可能在身後留下明亮、甚至帶有不同色彩的「尾跡」，視覺效果相當壯觀。

南加僑領陳玲華住在洛杉磯幾十年，首次前往約書亞樹國家公園就是為看流星雨。她表示，這次特別與來自台灣的友人們在8月11日至13日到國家公園附近住高級度假屋，晚上躺在戶外游泳池旁的躺椅上，將周圍燈光全部關掉，只為觀星。

她分享，這次觀星讓她印象最深刻的，是一輩子從沒看過北斗七星如此清楚、如此接近。最令人驚喜的，是流星不斷劃過夜空，令她非常興奮。陳玲華12日晚從午夜一路觀星至凌晨3時，前後約看到17次流星，同行一名從台灣來的朋友更一路守到清晨5時，看到20多次。她的丈夫甚至捕捉到兩顆流星並行同時劃過天際的罕見景象。

不過，由於每顆流星出現時間僅短短幾秒，往往還來不及反應就已消失，讓她笑說：「真的想趕快許願都來不及！」

除此之外，也有年輕人為在短時間內看到最壯觀景象，特地查詢高峰時期並選在12日下班後， 一行人驅車開2小時左右，從洛杉磯市區出發前往公園。四人帶著地墊躺在星空下，聊著天觀賞劃過邊際的流星雨。

同行人之一的黃先生表示，過去也曾看過流星，但通常只是偶爾有一、兩顆快速劃過夜空。這次在國家公園只停留一個多小時，卻看到數十顆流星接連出現，其中不少不僅明亮，還拖著長長的尾跡，速度又快，讓他直呼「非常酷」。同行其他人也帶上專業攝影器材，希望紀錄這場難得的天文奇觀。

黃先生提到，進入國家公園後，才發現專程前來追流星的不只有他們。停車場聚集不少車輛，現場幾乎每人都很默契將車燈關閉，盡量維持夜空的黑暗環境，避免光線干擾彼此觀星。

南加州僑領陳玲華(後)晚上躺在戶外游泳池旁的躺椅上，12日晚間從午夜一路觀星至凌晨3時左右，前後約看到17次流星。(陳玲華提供)