拉斯維加斯國際鞋展 30家中企組團覓商機

美國拉斯維加斯國際鞋展（Sourcing at MAGIC）日前舉辦，來自廣東、浙江、福建等中國主要鞋業產區的30家企業組成的中國輕工工藝品進出口商會參展團亮相展會。（主辦方提供）

美國拉斯維加斯國際鞋展（Sourcing at MAGIC）日前舉辦，來自廣東、浙江、福建等中國主要鞋業產區的30家企業組成的中國輕工工藝品進出口商會參展團亮相展會，舉辦品牌對接活動，藉此尋求更直接進入美國市場的方式。

來自廣東、浙江、福建等中國主要鞋業產區的30家企業組成的中國輕工工藝品進出口商會參展團亮相展會。（主辦方提供）

該鞋展創辦於1933年，匯聚全球近4000家參展商及約14萬專業採購商，可謂北美規模最大、歷史最悠久的B2B鞋類專業展會之一。對接活動由中國商務部 外貿發展事務局主辦、中國輕工工藝品進出口商會承辦。

中國鞋企拓展美國市場尋求更直接接觸美國消費市場。（主辦方提供）

中國輕工工藝品進出口商會副會長張杰表示，美國是全球重要鞋類消費市場，中國長期也是美國鞋類進口的重要來源地。近年隨著供應鏈多元化、貿易環境變化，以及東南亞 製造業快速發展，中國鞋企面臨更激烈競爭。在此背景下，中國鞋企拓展美國市場的思路，也正在改變。過去以代工、批量出口為主，如今不少企業增加原創設計投入，並透過跨境電商、自有品牌、當地經銷商及零售渠道，尋求更直接的接觸美國消費市場。

鞋展主辦方Simon Ferguson表示，中美品牌合作至關重要，對北美買家而言，價格已不再是唯一考量。穩定供貨、產品設計、舒適度、功能性、可持續材料以及快速開發能力，同樣影響採購決策。中國鞋業完整的產業鏈、成熟的製造能力及較強的客製化能力，是吸引北美買家的重要優勢。