2026南加州青少女榮譽小姐 張先莉、徐子晴封后

張先莉（前右）與徐子晴分別榮膺2026南加州青少女及少女榮譽小姐皇后。（主辦單位提供）

2026南加 青少女榮譽小姐選美會日前在洛杉磯 圓滿舉行，現場座無虛席。張先莉（Katelyn Chang）獲得青少女榮譽小姐皇后，徐子晴（Victoria Hsu）獲少女榮譽小姐皇后。

2026南加青少女榮譽小姐選美會日前在洛杉磯圓滿舉行。圖為參賽佳麗合影。（主辦單位提供）

16歲的張先莉現為橙縣藝術高中11年級學生，主修小提琴。課堂之外，她熱愛攝影、模擬聯合國及公開演講。無論透過鏡頭或站上講台， 張先莉都喜歡以故事啟發交流與正向改變。她未來希望攻讀法律，並為社區發聲與服務。

13歲的徐子晴富有創意、表達力與思考力，喜愛唱歌、表演、歌曲創作及木偶劇創作。她創立一個探討人生哲理的影音頻道，透過作品探索人生意義等議題。徐子晴製作的動畫及口語創作影片，探討選擇人生「英雄旅程」的重要性，並獲得諸多肯定。她的詩歌作品以成長、失落及如何成為更好的自己為主題，也曾獲得國際獎項。

張先莉與徐子晴分別獲得1500美元、750美元獎學金，在未來一年的任期中，她們將有機會參與公開演講及社區活動，並代表南加州 青少女榮譽小姐的理念與使命。

南加州青少女榮譽小姐選美會，是結合獎學金選美與培訓的現代女性成長計畫，幫助年輕女性培養溝通能力、領導力、優雅儀態、求知精神，以及對自我的認識與肯定。

該計畫由前洛杉磯華埠小姐皇后吳雅婷（Christina Wu）創辦。吳雅婷目前擔任洛杉磯中華總商會副會長及洛杉磯華埠小姐選美總監。她結合自身在教育、商業及選美領域的經驗，創辦該選美會，希望為年輕女性打造一個超越選美舞台本身的學習與成長平台。

該計畫參賽者接受公開演講與溝通、儀態與台步、個人形象呈現及領導力等方面培訓。2026年比賽包括三個主要環節：商務服裝與自我介紹、雞尾酒禮服，以及晚禮服與機智問答。