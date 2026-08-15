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台灣難進聯合國 她靠一把小提琴站上總部舞台

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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林翔翎參與「Orchard Seed」跨界合作計畫，以小提琴演奏結合不同藝術形式...
林翔翎參與「Orchard Seed」跨界合作計畫，以小提琴演奏結合不同藝術形式。（林翔翎提供）

「台灣不能進去，可是我用音樂進去了。」回憶受邀到聯合國總部演出，旅美小提琴家林翔翎（Joanne）至今難掩激動。

林翔翎與小提琴結緣帶著幾分偶然。哥哥先學琴，家人希望兄妹一起拉二重奏，她因此接觸小提琴。而真正支撐她一路走向專業的，是兒時明星夢。「我以前覺得，在舞台上拉琴，好像就可以變成明星。」

旅美小提琴家林翔翎（左）受邀參與台灣國慶活動登台演出。（林翔翎提供）
旅美小提琴家林翔翎（左）受邀參與台灣國慶活動登台演出。（林翔翎提供）

12歲赴美後，語言、文化與生活環境都得重新適應，小提琴成為她最熟悉的陪伴，也逐漸確立成為職業音樂家的目標。她僅準備數月便考入競爭激烈的茱莉亞音樂學院預科部（Juilliard Pre-College），並獲約67%獎學金。林翔翎曾站上卡內基音樂廳、林肯中心、聯合國總部及台灣國家演奏廳等舞台，也曾擔任茱莉亞預科弦樂團首席、管弦樂團及交響樂團副首席，以及德保羅大學（DePaul University）交響樂團首席、第二小提琴首席。

林翔翎參與「Silent Seed」活動，除音樂演奏外，也投入跨界藝術與策展。（...
林翔翎參與「Silent Seed」活動，除音樂演奏外，也投入跨界藝術與策展。（林翔翎提供）

一群關注性別議題的女性律師在聯合國總部舉辦職場性騷擾及女性暴力相關活動，透過朋友邀請她演出。相較商業演出，她更喜歡這類具有公共意義的場合。「音樂是沒有國界的語言。」她說，即使聽眾聽不懂她的語言，也能透過音樂感受情感與力量。

近年她投入資料科學，不少人感到意外，她卻認為藝術與科技並不衝突。音樂看似依靠靈感，其實需要長時間磨練技巧；資料科學看似講求技術，真正決定成果的反而是創新思維，她希望將分析能力運用於策展、藝術教育及觀眾經營。

林翔翎（前）參與「Orchard Seed」跨界合作計畫，透過音樂與不同領域創作...
林翔翎（前）參與「Orchard Seed」跨界合作計畫，透過音樂與不同領域創作者交流。（林翔翎提供）

如今，林翔翎持續投入跨界策展，曾策畫芝加哥「Unfolden: Joanne & Friends」音樂會，也參與結合音樂與現代舞的跨界製作，並與非營利組織規畫慈善音樂會，希望邀請12至18歲學生參與。擁有八年教學經驗的她，也曾協助學生考入茱莉亞音樂學院預科部。

精華 FAQ

  • 她受關注性別議題的女性律師邀請，在聯合國總部參與職場性騷擾與女性暴力相關活動演出。對她而言，這不只是表演，更是以音樂參與公共議題，讓台灣即使難以進入聯合國，也能透過藝術被看見。

  • 她因哥哥先學琴而接觸小提琴，12歲赴美後在語言與文化適應中持續練習，並以數月準備考入競爭激烈的茱莉亞音樂學院預科部，還拿到約67%獎學金，逐步累積成為職業音樂家的實力。

  • 林翔翎認為藝術與科技並不衝突，資料科學能幫助她運用分析能力做策展、藝術教育與觀眾經營。她也策畫音樂會、參與音樂與現代舞製作，並和非營利組織規畫慈善音樂會及長期教學。

卡內基音樂廳 聯合國

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