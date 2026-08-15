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以古箏征服國際樂壇 華女荷蓓蓓奪HIMA New Age獎項

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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荷蓓蓓憑原創專輯「雙月」榮獲好萊塢獨立音樂獎New Age/Ambient類別獎...
荷蓓蓓憑原創專輯「雙月」榮獲好萊塢獨立音樂獎New Age/Ambient類別獎項。（荷蓓蓓提供）

旅居洛杉磯華裔古箏、古琴演奏家暨作曲家荷蓓蓓（Bei Bei）日前以原創專輯「雙月」（Two Moons）中的同名單曲獲好萊塢獨立音樂獎（HIMA）New Age/Ambient（新世紀／氛圍音樂）類別獎項。

荷蓓蓓獲獎專輯「雙月」封面。（荷蓓蓓提供）
荷蓓蓓獲獎專輯「雙月」封面。（荷蓓蓓提供）

荷蓓蓓透露，這次參賽刻意避開她較具優勢的世界音樂類別，改投以主流音樂人為主的New Age/Ambient。她指出，同一張專輯2025年10月已獲全球音樂大獎（Global Music Awards）世界融合音樂專輯兩項銀獎，因此決定挑戰另一類別，看看作品能否可以僅憑藉音樂本身獲肯定，而不是因為她演奏古箏。

她並未預期能得獎，頒獎當晚，她剛從洗手間返回座位，人還沒坐下，就聽見主持人宣布得獎名單，自己的名字隨即被念出。她笑說，那一刻既意外又激動，朋友甚至來不及拿出手機錄影。

荷蓓蓓與樂隊在Casa Romantica舉行音樂會，以古箏結合吉他、貝斯及爵士...
荷蓓蓓與樂隊在Casa Romantica舉行音樂會，以古箏結合吉他、貝斯及爵士鼓。（荷蓓蓓提供）

荷蓓蓓出生於四川成都，七歲學古箏，2003年赴美學習音樂製作並進修爵士樂。她表示，曾在巴沙迪那街頭演奏兩年多，那段必須在形形色色路人面前專注演奏的經歷，磨練了舞台表現，也讓她克服怯場。定居洛杉磯後，她陸續參與迪士尼真人電影「花木蘭」、夢工廠動畫「功夫熊貓4」、Netflix「降世神通：最後的氣宗」第二季等影視配樂錄製。

荷蓓蓓與吉他手Jon Monter在Casa Romantica音樂會同台演出。...
荷蓓蓓與吉他手Jon Monter在Casa Romantica音樂會同台演出。（荷蓓蓓提供）

獲獎專輯「雙月」收錄七首原創作品，由她與倫敦作曲家艾略特（Paul Simon Elliott）遠端合作完成。專輯同名單曲創作於2024年中秋節，當天她走進廚房，抬頭看見滿月，同時望見月亮映照在窗上，形成兩個月亮的景象。她表示，一真一影的兩個月亮，象徵物質與精神，也代表傳統與創新、東方與西方的交會。如同她自幼受傳統訓練，如今卻走出自己的創作道路。作品發布後，收到聽眾好評，其中一名八歲女孩每天睡前都指定要聽「雙月」。

目前她的作品已於YouTube、Spotify、Apple Music等平台上架。

精華 FAQ

  • 她是以原創專輯《雙月》中的同名單曲得獎，獲得好萊塢獨立音樂獎HIMA的New Age/Ambient類別肯定，顯示作品在新世紀與氛圍音樂領域受到評審認可。

  • 荷蓓蓓希望測試作品能否只靠音樂本身被看見，因此避開自己較強勢的世界音樂類別，改投主流音樂人較多的New Age/Ambient，挑戰作品的普遍性與獨立性。

  • 《雙月》收錄7首原創作品，由她與倫敦作曲家Paul Simon Elliott遠端合作完成，概念源自中秋夜看到真月與窗影雙月，象徵物質與精神、東西方及傳統與創新的融合。

洛杉磯 好萊塢 華裔

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