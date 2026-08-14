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南加打擊有組織盜竊6嫌落網 繳獲逾19萬元贓物

記者楊青／綜合報導
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洛縣警方近日在洛杉磯阿瑟公園附近查獲將近4萬美元的轉售贓物，這些贓物來自Lulu...
洛縣警方近日在洛杉磯阿瑟公園附近查獲將近4萬美元的轉售贓物，這些贓物來自Lululemon、Alo、Target、TJ Maxx及Macy's等零售商店，價值約4萬美元。（洛縣警局）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛縣警局一周內逮捕6名嫌犯，查獲逾19萬2000美元贓物。
  • 重點二：警方破獲零售與貨物竊盜案，查獲約15萬美元牙膏與揚聲器。
  • 重點三：Santa Clarita住宅竊案團夥落網，現場起出干擾器與假車牌。

洛杉磯縣警局近日展開一連串打擊有組織偷盜行動，連續偵破洛杉磯、河濱及聖伯納汀諾等縣零售竊盜、貨物竊盜及住宅竊盜案，一周逮捕六嫌犯，查獲總值超過19萬2000美元贓物。

洛縣警局表示，本次行動調查目標包括涉嫌有組織偷竊商店、轉售贓物，以及鎖定住宅進行竊盜的犯罪團夥。

探員日前持搜索令前往洛杉磯Serrano Ave 700號及Alvarado St 700號附近，查獲將近4萬美元的轉售贓物。警方與Lululemon、Alo、Target、TJ Maxx及Macy's等零售商合作，確認這些服裝、廚房用品、化妝品及個人衛生用品等的贓物屬於被盜物品。47歲洛杉磯居民Cesar Santiago和22歲Adriana Santiago涉嫌「有組織零售竊盜」及「收受贓物」被捕。

洛縣警局亦聯合內陸帝國貨物犯罪特遣隊，隨後前往商業市South Eastern Ave. 2700號街區一處大型倉庫。探員在倉庫內查獲約15萬美元的牙齒美白牙膏，及總值約3300美元的22個Edifier品牌揚聲器。

與此同時，探員持續追查一個被警方形容為「南美洲盜竊集團」的犯罪團夥，該集團涉嫌在南加州多地從事有組織零售竊盜。18歲洛杉磯居民Luis Grisales Suarez在格蘭岱被捕，目前在押洛縣警局天普分局。

在本次系列行動中，警方在聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）展開監視時，發現一個涉嫌住宅竊盜的犯罪團夥。該團夥疑似與格蘭岱和鮑爾溫公園市的多起住宅竊案有關。探員表示，他們目睹嫌犯在聖塔克拉利塔一處住宅「踩點」，隨後使用Wi-Fi干擾器，進入住宅盜竊。

探員在行動中查獲Wi-Fi干擾器、假車牌、撬竊工具，以及作案時使用的衣物和手套等。30歲的北好萊塢居民Ivan Comas、38歲柯汶那居民David Oyaga及32歲聖塔安那居民Edson Orozco-Castillo被捕。

洛縣警局重大犯罪局分局長Calvin Mah表示，南加州地區近年有組織竊盜，已不再只是單一商店的「順手牽羊」；部分犯罪集團採取分工模式，從偷竊、運輸、藏匿到轉售均有專人負責，甚至利用科技設備規避住宅安全系統。警方因此改變了偵察策略，加強跨城市、跨縣合作，同時與商家和社區聯手，共同打擊有組織犯罪。

洛縣警方近日在洛杉磯阿瑟公園附近查獲將近4萬美元的轉售贓物，這些贓物來自Lulu...
洛縣警方近日在洛杉磯阿瑟公園附近查獲將近4萬美元的轉售贓物，這些贓物來自Lululemon、Alo、Target、TJ Maxx及Macy's等零售商店，價值約4萬美元。（洛縣警局）

洛縣警方在商業市的一處大型倉庫內查獲價值約15萬美元的牙齒美白牙膏。（洛縣警局提...
洛縣警方在商業市的一處大型倉庫內查獲價值約15萬美元的牙齒美白牙膏。（洛縣警局提供）

精華 FAQ

  • 警方在一周內逮捕6名嫌犯，並查獲總值超過19萬2000美元的贓物，顯示此次行動同時鎖定零售竊盜、貨物竊盜與住宅竊盜等多類犯罪。

  • 警方在洛杉磯的住宅與倉庫等地執行搜索，查獲近4萬美元轉售贓物，以及約15萬美元牙齒美白牙膏和3300美元的Edifier揚聲器。

  • 警方在聖塔克拉利塔監視時發現嫌犯先「踩點」再以Wi-Fi干擾器闖入住宅行竊，並查獲干擾器、假車牌、撬竊工具及作案衣物手套等證物。

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