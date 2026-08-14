洛縣打擊人口販運 買春者也究責
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洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）13日宣布，將進一步加強打擊洛杉磯菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor）一帶的商業性犯罪、人口販運及相關暴力犯罪，不僅鎖定性交易人口販運者，也將涉嫌買春者列為追訴對象，以「共謀」重罪追究買方責任。
霍克曼表示，洛杉磯男子Jihad Qahirnasi Jones經陪審團裁決四項重罪成立，包括以暴力、欺詐或脅迫方式進行成人性販運、綁架、以可能造成重傷的暴力方式襲擊，以及以暴力威脅阻止證人等。8月3日獲刑28年。
起訴書顯示，Jones 2021年至2024年間將一女子控制並強迫其成為性工作者。受害人當時18歲，Jones帶她在多個州從事性交易，之後返回加州。2023年受害人生下兩人的兒子，Jones開始對她施以更嚴重的控制和暴力，包括操縱、威脅及毆打，並控制她的手機及收入
Jones面臨的刑事指控未就此結束。檢方表示，調查員近日取得新證據，Jones及共同被告Jacqueline Garcia被控涉2021年的一宗謀殺案。案發於2021年9月25日，地點為菲格羅亞走廊70街附近。一名25歲男子將車停在街邊，Jones涉嫌駕車接近，並用手槍向受害者車輛連開數槍，導致該男死亡。
此外，洛杉磯男子Jesus Alberto Jimenez Martinez被控今年3月27日在菲格羅亞走廊附近，涉嫌企圖向一名14歲少女購買性服務。檢方稱，Martinez涉嫌駕車載著該少女前往公共住宅區進行性行為。
檢方沒有採用一般的性交易輕罪指控，而是以兩項共謀重罪起訴買春方，包括「共謀實施危害公共道德行為」以及「共謀製造公共滋擾」。如果罪名成立，Martinez最高可判三年監禁。
霍克曼提醒，如果民眾本人或身邊有人可能成為人口販運受害者，可聯繫全國人口販運熱線1-888-373-7888，所有通話均保密。
檢方將加強打擊菲格羅亞走廊一帶的商業性犯罪、人口販運及相關暴力犯罪，重點不只放在性販運者，也會追查涉及買春與共謀的相關對象。 檢方認為買方也是助長剝削的環節，因此改以兩項共謀重罪起訴，包括共謀實施危害公共道德行為與共謀製造公共滋擾，最高可判3年。 一案是Jihad Qahirnasi Jones被判成人性販運、綁架等4項重罪並判28年；另一案是Jesus Alberto Jimenez Martinez涉嫌向14歲少女購買性服務而遭起訴。
精華 FAQ
檢方將加強打擊菲格羅亞走廊一帶的商業性犯罪、人口販運及相關暴力犯罪，重點不只放在性販運者，也會追查涉及買春與共謀的相關對象。
檢方認為買方也是助長剝削的環節，因此改以兩項共謀重罪起訴，包括共謀實施危害公共道德行為與共謀製造公共滋擾，最高可判3年。
一案是Jihad Qahirnasi Jones被判成人性販運、綁架等4項重罪並判28年；另一案是Jesus Alberto Jimenez Martinez涉嫌向14歲少女購買性服務而遭起訴。
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