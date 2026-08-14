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洛市警新低頻警笛「Rumbler」 能穿透車體讓駕駛人感受震波

編譯陳盈霖／綜合報導
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聯邦信號中心的Rumbler低頻警笛系統。（公司官網）
聯邦信號中心的Rumbler低頻警笛系統。（公司官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛市警局在部分巡邏車加裝低頻警笛Rumbler
  • 重點二：Rumbler可穿透車體讓駕駛與行人感受震波。
  • 重點三：支持者稱可降碰撞風險，反對者憂干擾社區。

洛杉磯時報報導，洛市警局（LAPD）上月宣布，已在部分黑白巡邏車上安裝新型低頻警笛系統「Rumbler」，透過強烈低頻聲波穿透車體，讓駕駛人直接「感受」震動且能讓道。警方認為該系統有助於降低追捕及在緊急勤務中的碰撞風險；反對者則質疑，強烈的低頻震動可能波及周邊居民與行人，對社區造成干擾。

Rumbler系統包括兩個超低音揚聲器、一個擴大機及定時模組，能發出強烈低頻震動，每套價格依配件不同，約在600美元至1000美元不等。該系統製造商，總部位於伊利諾州的聯邦信號公司（Federal Signal）表示，這套系統在「車流密集的都市環境中特別有效。」

Rumbler會與一般標準警笛搭配運作。一般警笛產生的音量約在100至120分貝，Rumbler則透過揚聲器，以每八秒為一個間隔加強聲音效果。一般警笛的尖銳聲音，可能會被車輛與建築物反射，但聯邦信號公司表示，低頻聲波「具有穿透固體材料的優勢，可讓前方駕駛與附近行人直接感受到聲波。」

擁有36年資歷的洛市警局指揮官周寶來（Blake Chow）表示，Rumbler能播放預先錄製好，包括英語與西語「移至右方」（Move to the Right）的語音，警員不用再透過擴音器喊話。

Rumbler也會與聲光系統結合，讓多輛警車同步播放公共安全廣播，閃爍相同模式的警示燈號。這套同步系統適合發布大規模資訊，如火災疏散或宣布非法集會等。

Rumbler多年來已在全美多個城市使用。紐約市警局2009年首次在150輛警車上安裝該系統，隔年擴大至500輛警車；長堤市警局也在2009年安裝Rumbler，2023年改採另一套名為Howler的系統，主打能發出「深沉且有穿透力的低頻音」。

數十年前，道路噪音和汽車本身的聲響使車內環境相當吵雜。1970年代的雪佛蘭輕型多用途車，車內噪音可達86分貝，高於美國職業安全與健康管理局（OSHA）訂定的85分貝安全標準，若汽車本身聲響已夠大，很難聽到警車鳴笛。

如今許多新款車採用多種降噪技術，包括利用反向音頻降低道路噪音；車門密封條上使用專業塗層，幾乎消除所有高頻風切聲；也採用降噪設計的車窗，幾乎隔絕外界聲音。如BMW和Volvo等高階車款，車內噪音測試都低於50分貝，車內聽到的道路噪音，約只相當於在另一個房間聽見洗碗機運轉的聲音。價格親民的車款如起亞（Kia）K5等，也僅51.1分貝。

周寶來說，第一線警員經常告訴他，即使在追捕嫌犯或其他緊急情況將警笛聲音開到最大，仍有車輛並未停下來讓道，如此一來會增加車輛發生碰撞風險，該系統是解決危險問題的方法之一。

反對人士，NoiseOFF創辦人特（Tur）表示，「你去問問住在紐約市警局周圍的紐約人，他們會告訴你這根本是場惡夢。警車開進警局時會使用Rumbler，倒車出來也會，這不是偶爾才用的東西。」該警局並未回覆相關評論。

特說，儘管Rumbler揚聲器朝向車輛前方，但警笛產生的震動會傳播至四面八方，即使朝相反方向移動的人也會感受那種震動。

周寶來說，目前已有20輛警車安裝該系統，近期將增加100輛，希望警局5000輛警車能在未來幾年，將該系統安裝於2000輛警車內。

洛杉磯市警局已在黑白警車上裝置低頻警笛系統。（洛市警局臉書）
洛杉磯市警局已在黑白警車上裝置低頻警笛系統。（洛市警局臉書）

精華 FAQ

  • Rumbler透過超低頻聲波與震動，讓前方駕駛不只聽到警笛，還能直接感受到車體震波，以提高讓道意願，並降低警車追捕或緊急勤務中的碰撞風險。

  • 警方指出，現代車輛隔音越來越好，傳統警笛有時不易被聽見，導致部分車輛未及時避讓，因此Rumbler可補強警示效果，協助第一線警員更安全地執行任務。

  • 反對者擔心低頻震動不只影響駕駛，也會波及周邊居民與行人，造成持續噪音干擾；有人更批評它在警車進出時也可能使用，對社區而言像是日常噪音來源。

洛杉磯 伊利諾州

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