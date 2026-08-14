蒙市公園越晚越熱鬧 華人休閒散歩、打球、跳舞、唱歌、打麻將

音樂響起，民眾晚間在巴恩斯公園跟著節奏跳廣場舞，不同年齡的居民一起在涼亭內活動。（記者張庭瑜／攝影）

有人揮著匹克球 拍，有人伴著音樂跳廣場舞；步道上，居民一邊散步聊天，一邊玩「Pokemon GO」或「皮克敏」（Pikmin Bloom），中央綠地則有孩子追著球奔跑。入夜後的蒙特利公園 市巴恩斯公園（Barnes Park）沒有冷清下來，反而聚集運動、休閒及親子人潮，連電動麻將桌都搬到戶外，形成別具特色的夜間社區景象。

巴恩斯公園入夜後仍可見居民散步、運動，球場附近也聚集不少民眾，公園各處持續有人活動。（記者張庭瑜／攝影）

傍晚時分，巴恩斯公園遊樂區及周邊仍聚集不少居民，有人散步，也有家長帶著孩子在公園活動。（記者張庭瑜／攝影）

天色暗下來後，公園各處幾乎同時熱絡起來。步道上有人快走、慢跑，也有三五成群邊走邊聊；空地一側音樂響起，民眾跟著節奏跳廣場舞，旁邊還有人獨自練倒立。中央綠地則成了孩子的活動空間，不少小朋友追逐、玩球，家長在一旁陪伴，有的乾脆坐在草地上休息。

牌友每周固定將電動麻將桌搬到巴恩斯公園，圍坐一起打香港麻將，參與者中也有非華裔居民。（記者張庭瑜／攝影）

公園一角，還有一群人圍著電動麻將桌摸牌。牌友每周固定把桌子搬到公園，聚在一起打香港麻將，其中還有非華裔居民，Hunter就是其中一人，他還拿出手機展示平時練習排牌的應用程式，說自己平常會用手機練習，到了約定日再和大家實際對局，現在打麻將已成了固定活動。

民眾晚間帶著音響設備到巴恩斯公園唱歌，公園入夜後仍可聽見歌聲，也成為居民下班後休閒的方式之一。（記者張庭瑜／攝影）

在蒙市住了四年的江小姐，也是最近才發現公園晚上這麼熱鬧。她說，過去即使晚上外出，也很少特別走進公園，直到有一次為了玩「Pokemon GO」出門走路，才意外發現公園「比想像中熱鬧很多」。現在沿著步道走，常能看到其他民眾拿著手機邊走邊玩，除了「Pokemon GO」，也有人玩需要配合步行的「皮克敏」（Pikmin Bloom），一邊散步一邊玩遊戲。公園晚上的人潮，也讓一些居民改變原本的散步路線。陳小姐說，她以前晚上大多繞著住宅區走，後來發現公園人多，現在也會特別走過來。比起夜間較安靜的住宅街道，她覺得公園有人走動，散步時更有安全感。

巴恩斯公園中央綠地入夜後成為孩子活動的空間，小朋友在草地上踢球、奔跑，家長則在一旁陪伴。（記者張庭瑜／攝影）

巴恩斯公園旁晚間有冰淇淋餐車營業，公園內居民散步、運動之際，也有人前往餐車購買冰品。（記者張庭瑜／攝影）

近年流行的匹克球，也是公園晚上最熱鬧的活動之一。球場入夜後仍有不少人揮拍，不時傳出擊球聲，一直打到晚8時30分大燈熄滅，球友才陸續收拍離開；球場暗下來後，公園其他角落的人潮也慢慢散去，大約在晚10時前，打球、唱歌和散步的民眾都已離開。江小姐說，看到球場總是聚集不少人，自己以後也想試試看，「感覺匹克球那邊很熱門，而且是個交朋友的好機會。」

民眾晚間帶著音響設備到巴恩斯公園唱歌，幾名居民也在一旁停留，歌聲成為公園夜間景象的一部分。（記者張庭瑜／攝影）

天色漸暗，巴恩斯公園步道上仍有不少居民散步、聊天，草地及球場周邊也持續有人活動。（記者張庭瑜／攝影）

除了運動、打牌，也有人選擇到公園唱歌。葉先生最近幾乎每天都來，下班後一唱就是一、兩個小時，已經持續十多天。他說，唱歌純粹是自己的興趣，也沒有特別約朋友，有空就帶著設備過來唱一會兒。到了周末，唱歌的人有時更多，公園裡甚至會同時出現好幾組，有的聚在草地上，有的在座位區，各自在不同角落唱歌。