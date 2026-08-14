我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

蒙市公園越晚越熱鬧 華人休閒散歩、打球、跳舞、唱歌、打麻將---

記者張庭瑜／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
音樂響起，民眾晚間在巴恩斯公園跟著節奏跳廣場舞，不同年齡的居民一起在涼亭內活動。...
音樂響起，民眾晚間在巴恩斯公園跟著節奏跳廣場舞，不同年齡的居民一起在涼亭內活動。（記者張庭瑜／攝影）

有人揮著匹克球拍，有人伴著音樂跳廣場舞；步道上，居民一邊散步聊天，一邊玩「Pokemon GO」或「皮克敏」（Pikmin Bloom），中央綠地則有孩子追著球奔跑。入夜後的蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Park）沒有冷清下來，反而聚集運動、休閒及親子人潮，連電動麻將桌都搬到戶外，形成別具特色的夜間社區景象。

巴恩斯公園入夜後仍可見居民散步、運動，球場附近也聚集不少民眾，公園各處持續有人活...
巴恩斯公園入夜後仍可見居民散步、運動，球場附近也聚集不少民眾，公園各處持續有人活動。（記者張庭瑜／攝影）

傍晚時分，巴恩斯公園遊樂區及周邊仍聚集不少居民，有人散步，也有家長帶著孩子在公園...
傍晚時分，巴恩斯公園遊樂區及周邊仍聚集不少居民，有人散步，也有家長帶著孩子在公園活動。（記者張庭瑜／攝影）

天色暗下來後，公園各處幾乎同時熱絡起來。步道上有人快走、慢跑，也有三五成群邊走邊聊；空地一側音樂響起，民眾跟著節奏跳廣場舞，旁邊還有人獨自練倒立。中央綠地則成了孩子的活動空間，不少小朋友追逐、玩球，家長在一旁陪伴，有的乾脆坐在草地上休息。

牌友每周固定將電動麻將桌搬到巴恩斯公園，圍坐一起打香港麻將，參與者中也有非華裔居...
牌友每周固定將電動麻將桌搬到巴恩斯公園，圍坐一起打香港麻將，參與者中也有非華裔居民。（記者張庭瑜／攝影）

公園一角，還有一群人圍著電動麻將桌摸牌。牌友每周固定把桌子搬到公園，聚在一起打香港麻將，其中還有非華裔居民，Hunter就是其中一人，他還拿出手機展示平時練習排牌的應用程式，說自己平常會用手機練習，到了約定日再和大家實際對局，現在打麻將已成了固定活動。

民眾晚間帶著音響設備到巴恩斯公園唱歌，公園入夜後仍可聽見歌聲，也成為居民下班後休...
民眾晚間帶著音響設備到巴恩斯公園唱歌，公園入夜後仍可聽見歌聲，也成為居民下班後休閒的方式之一。（記者張庭瑜／攝影）

在蒙市住了四年的江小姐，也是最近才發現公園晚上這麼熱鬧。她說，過去即使晚上外出，也很少特別走進公園，直到有一次為了玩「Pokemon GO」出門走路，才意外發現公園「比想像中熱鬧很多」。現在沿著步道走，常能看到其他民眾拿著手機邊走邊玩，除了「Pokemon GO」，也有人玩需要配合步行的「皮克敏」（Pikmin Bloom），一邊散步一邊玩遊戲。公園晚上的人潮，也讓一些居民改變原本的散步路線。陳小姐說，她以前晚上大多繞著住宅區走，後來發現公園人多，現在也會特別走過來。比起夜間較安靜的住宅街道，她覺得公園有人走動，散步時更有安全感。

巴恩斯公園中央綠地入夜後成為孩子活動的空間，小朋友在草地上踢球、奔跑，家長則在一...
巴恩斯公園中央綠地入夜後成為孩子活動的空間，小朋友在草地上踢球、奔跑，家長則在一旁陪伴。（記者張庭瑜／攝影）

巴恩斯公園旁晚間有冰淇淋餐車營業，公園內居民散步、運動之際，也有人前往餐車購買冰...
巴恩斯公園旁晚間有冰淇淋餐車營業，公園內居民散步、運動之際，也有人前往餐車購買冰品。（記者張庭瑜／攝影）

近年流行的匹克球，也是公園晚上最熱鬧的活動之一。球場入夜後仍有不少人揮拍，不時傳出擊球聲，一直打到晚8時30分大燈熄滅，球友才陸續收拍離開；球場暗下來後，公園其他角落的人潮也慢慢散去，大約在晚10時前，打球、唱歌和散步的民眾都已離開。江小姐說，看到球場總是聚集不少人，自己以後也想試試看，「感覺匹克球那邊很熱門，而且是個交朋友的好機會。」

民眾晚間帶著音響設備到巴恩斯公園唱歌，幾名居民也在一旁停留，歌聲成為公園夜間景象...
民眾晚間帶著音響設備到巴恩斯公園唱歌，幾名居民也在一旁停留，歌聲成為公園夜間景象的一部分。（記者張庭瑜／攝影）

天色漸暗，巴恩斯公園步道上仍有不少居民散步、聊天，草地及球場周邊也持續有人活動。...
天色漸暗，巴恩斯公園步道上仍有不少居民散步、聊天，草地及球場周邊也持續有人活動。（記者張庭瑜／攝影）

除了運動、打牌，也有人選擇到公園唱歌。葉先生最近幾乎每天都來，下班後一唱就是一、兩個小時，已經持續十多天。他說，唱歌純粹是自己的興趣，也沒有特別約朋友，有空就帶著設備過來唱一會兒。到了周末，唱歌的人有時更多，公園裡甚至會同時出現好幾組，有的聚在草地上，有的在座位區，各自在不同角落唱歌。

精華 FAQ

  • 因為入夜後仍有大量居民前來運動、休閒與親子活動，包含匹克球、廣場舞、散步、唱歌及戶外麻將，讓公園在晚間形成持續聚集的人潮。

  • 步道上有人快走、慢跑或邊玩Pokemon GO、Pikmin Bloom，中央綠地有孩子追球，球場有人打匹克球，另有人跳舞、唱歌，還有固定打香港麻將的桌局。

  • 有居民覺得夜晚的住宅街道較安靜、缺少人流，改走公園後因為有其他民眾活動，反而感到更安全，也更容易邊散步邊與人交流。

華人 蒙特利公園 匹克球

上一則

南加打擊有組織盜竊6嫌落網 繳獲逾19萬元贓物

下一則

法廊快報／開車喝飲料 恐因分心駕駛吃罰單

延伸閱讀

南灣Baylands Park公園加拿大雁成群 鳥糞遍布草地

南灣Baylands Park公園加拿大雁成群 鳥糞遍布草地
優美自然景觀、百年滾球場…巴洛阿圖公園 親子拍照首選

優美自然景觀、百年滾球場…巴洛阿圖公園 親子拍照首選
經濟壓力大 紐約客享受「0元行程」 免費逛博物館、看莎劇…

經濟壓力大 紐約客享受「0元行程」 免費逛博物館、看莎劇…
「這可不是每天看得到」 巴黎人擠爆公園觀看日偏食

「這可不是每天看得到」 巴黎人擠爆公園觀看日偏食
暑假尾聲 聖塔克拉拉縣公園 還有3場星空電影院免費看

暑假尾聲 聖塔克拉拉縣公園 還有3場星空電影院免費看
麻將成時尚社交 影星、超模全瘋玩 台灣16張玩法流行

麻將成時尚社交 影星、超模全瘋玩 台灣16張玩法流行

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲