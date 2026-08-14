台灣會館8/22移師橙縣辦年會 陳儀深剖析台美人民主歷程

大洛杉磯台灣會館基金會將於8月22日（周六）中午12時，在橙縣舉行「2026年年會暨募款午宴」，主題為「躍升新館・共創未來」。（記者謝雨珊／攝影）

大洛杉磯 台灣會館基金會將於22日（周六）中午12時，在橙縣 舉行「2026年年會暨募款午宴」，主題為「躍升新館・共創未來」。年會首次移師橙縣舉行，盼凝聚各地台美人力量，為新館建設及內部設備持續募款。當天邀請國史館館長陳儀深做專題演講。

陳儀深當天將以「從生存到發展：台美人在台灣民主化過程中的角色」為題演講，從歷史學者角度回顧台灣從威權走向民主的歷程，以及海外台灣人在其中扮演的角色。他將帶領與會者重新認識這段重要的台美人歷史。

今年年會首次移師橙縣，台灣會館董事長田詒鴻表示，希望透過地點改變，讓更多橙縣及南加州 各地僑胞認識台灣會館目前的發展，也讓社區了解新會館的興建進度及未來規畫。

年會總召集人張欣珠表示，除了陳儀深專題演講，年會也將安排專業人士與年輕學生共同參與的管弦樂團及合唱團演出。

年會並安排兩階段募款活動，包括由林榮松帶領的募款，以及由來賓們透過歌唱等方式進行互動募款，希望以較活潑的方式號召社區支持新館。

為方便民眾參加，該會將於當天安排兩台接駁巴士，上午9時30分從洛杉磯僑教中心發車，其中一台還會到羅蘭岡99大華超市接人。此外，年會會場提供免費停車，並設有12歲以下兒童照顧服務。

此次年會將於上午11時報到，中午12時開始午宴，地點為Hilton Orange County/Costa Mesa。票價分為100、200、500美元及VIP席位，相關報名及捐款資訊可洽大洛杉磯台灣會館，電話626-307-4881。

台灣會館董事長田詒鴻（見圖）表示，希望透過地點改變，讓更多橙縣及南加州各地僑胞認識台灣會館目前的發展，也讓社區了解新會館的興建進度及未來規畫。（記者謝雨珊／攝影）