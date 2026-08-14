大洛杉磯台灣會館新館重建費用上漲 盼再募300萬元

大洛杉磯台灣會館執行長林榮松表示，目前新館已募得超過1800萬美元，希望再募集至少300萬美元。（記者謝雨珊／攝影）

大洛杉磯台灣會館自2018年啟動重建計畫後，新館建設持續推進，預計2027年底完工。不過，受到建築、裝修及設備成本持續上漲影響，會館仍需持續籌募資金。該館執行長林榮松表示，目前新館工程及內部裝修總預算約2300萬美元，已募得超過1800萬美元，希望再募集至少300萬美元，以完善新館內部設備及功能，讓新會館未來更符合社區需求。

林榮松表示，台灣會館成立28年來，已不只是提供活動使用的場地，更逐漸成為凝聚南加州 台美人的重要平台，象徵台美人共同的精神與情感連結。

林榮松分享近期收到的一筆外州捐款表示，一名居住在內華達州的第二代台美人醫師，雖然只會說英文，卻因「台灣會館」這四個字對他具有特殊意義，慷慨捐出50萬美元支持新館建設。

此外，83歲的僑領林國彥特別從卡拉巴薩斯（Calabasas）開車前往參加12日年會記者會，表達對台灣會館的支持，並承諾投入募款50萬美元，接下來更希望朝捐款達到100萬美元的目標努力，以實際行動回饋台美人社區。

林榮松表示，以上這些捐款讓他更加感受到，台灣會館代表的是一種精神，早已超越一棟建築或一個活動場地。無論身在南加州或其他州，許多台美人仍對台灣會館抱有深厚情感，因此他也呼籲更多社區人士響應募款，為下一代台美人打造一個能夠延續台灣文化、凝聚社區情感的共同空間。

大洛杉磯台灣會館基金會將於8月22日在橙縣舉辦「2026年年會暨募款午宴」，歡迎大家踴躍參與捐款。

83歲的僑領林國彥特別從卡拉巴薩斯（Calabasas）開車前往參加12日年會記者會，表達對台灣會館的支持，並承諾投入募款50萬美元。（記者謝雨珊／攝影）