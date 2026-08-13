租屋樓板下傳異聲 驚見人居用品 疑地下室有人住

南加州河濱縣一家庭租住一房屋後，發現房屋底部有地下室，疑似有人居住其中，因而感到十分恐懼不安，並已報警。（示意圖，非該房屋的地下室內貎。Unsplash / Denny Müller）

南加州 河濱縣一家庭稱，在他們新近租住的房屋底下，發現疑似有人居住，因而感到非常驚恐不安。該家庭已經報警，房屋管理公司亦正進行調查。

洛杉磯 KTLA電視台報導，事主馬修斯（Charnita Matthews）跟她的丈夫和四個孩子三個月前，租下了位於海梅特（Hemet）的一棟房子。馬修斯表示，入住房子不久後，開始聽到奇怪的聲音，但聲音並非來自屋內。

馬修斯說：「當我在家裡的其他地方時，聽到關門的聲音。」後來，這家人更聽到持續響起的鬧鐘聲，因而感到不妥。馬修斯的丈夫及其姊妹的丈夫菲利普斯最終發現，鬧鐘聲來自他們家的地下室。

他們循著聲音，移開了後院露台側面的一塊木板，發現下面似乎是一個很大的地下室或地窖，裡面顯然有人居住或經常出入，因為發現了一系列新的清潔用品，包括漂白水、肥皂、洗滌劑等等。

他們還發現了一塊防水布和一個黑色管子，內裡看去裝著毒品；而住在這地下室的人更能使用房屋的電源，因為看見門邊有電風扇插著電源，似乎一直在用那家人的電。

馬修斯說，在簽署租屋合約時，沒有被告知房屋下方有地下室。她聯絡了房屋的管理公司Pro Management，卻得不到回覆。

KTLA電視台接觸該管理公司，跟其一位代表進行交談，證實上述事件，但對疑似地下室有人居住的事，該公司並不知情。涉事家庭已經報警，警方亦已派出一名警員前往調查。馬修斯引述警方說，若見到地下室有任何人，就打電話給警局。

馬修斯表示，自從移除木板後，並未見到有人進出，但現時在家感到不安，擔心家人的安全。她更憂慮有多少人知道有這個地下空間，並且可能正在使用中。

她說：「我覺得物業管理應該做得更好，因為我有四個孩子，而且我丈夫經常出差，我獨自在家感到害怕。」

鄰居告訴KTLA電視台，對事件並不感意外，因為之前有很多租客在這房子搬進搬出，據報當中有些人很有問題。

物業管理公司一位主管表示，在房屋租給馬修斯一家之前，他們曾和執法人員一起檢查過該房屋，但沒有發現有人住在房屋底部的跡象。他們現正調查此案，已聯絡馬修斯了解更多詳情。