我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

租屋樓板下傳異聲 驚見人居用品 疑地下室有人住

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州河濱縣一家庭租住一房屋後，發現房屋底部有地下室，疑似有人居住其中，因而感到...
南加州河濱縣一家庭租住一房屋後，發現房屋底部有地下室，疑似有人居住其中，因而感到十分恐懼不安，並已報警。（示意圖，非該房屋的地下室內貎。Unsplash / Denny Müller）

加州河濱縣一家庭稱，在他們新近租住的房屋底下，發現疑似有人居住，因而感到非常驚恐不安。該家庭已經報警，房屋管理公司亦正進行調查。

洛杉磯KTLA電視台報導，事主馬修斯（Charnita Matthews）跟她的丈夫和四個孩子三個月前，租下了位於海梅特（Hemet）的一棟房子。馬修斯表示，入住房子不久後，開始聽到奇怪的聲音，但聲音並非來自屋內。

馬修斯說：「當我在家裡的其他地方時，聽到關門的聲音。」後來，這家人更聽到持續響起的鬧鐘聲，因而感到不妥。馬修斯的丈夫及其姊妹的丈夫菲利普斯最終發現，鬧鐘聲來自他們家的地下室。

他們循著聲音，移開了後院露台側面的一塊木板，發現下面似乎是一個很大的地下室或地窖，裡面顯然有人居住或經常出入，因為發現了一系列新的清潔用品，包括漂白水、肥皂、洗滌劑等等。

他們還發現了一塊防水布和一個黑色管子，內裡看去裝著毒品；而住在這地下室的人更能使用房屋的電源，因為看見門邊有電風扇插著電源，似乎一直在用那家人的電。

馬修斯說，在簽署租屋合約時，沒有被告知房屋下方有地下室。她聯絡了房屋的管理公司Pro Management，卻得不到回覆。

KTLA電視台接觸該管理公司，跟其一位代表進行交談，證實上述事件，但對疑似地下室有人居住的事，該公司並不知情。涉事家庭已經報警，警方亦已派出一名警員前往調查。馬修斯引述警方說，若見到地下室有任何人，就打電話給警局。

馬修斯表示，自從移除木板後，並未見到有人進出，但現時在家感到不安，擔心家人的安全。她更憂慮有多少人知道有這個地下空間，並且可能正在使用中。

她說：「我覺得物業管理應該做得更好，因為我有四個孩子，而且我丈夫經常出差，我獨自在家感到害怕。」

鄰居告訴KTLA電視台，對事件並不感意外，因為之前有很多租客在這房子搬進搬出，據報當中有些人很有問題。

物業管理公司一位主管表示，在房屋租給馬修斯一家之前，他們曾和執法人員一起檢查過該房屋，但沒有發現有人住在房屋底部的跡象。他們現正調查此案，已聯絡馬修斯了解更多詳情。

精華 FAQ

  • 屋主一家入住後先聽到怪聲與鬧鐘聲，進一步循聲查找後，移開後院露台旁木板，才發現屋底疑似有地下室，且看起來有人持續出入使用。

  • 家屬在地下空間內看到漂白水、肥皂、洗滌劑等清潔用品，還有防水布、黑色管子疑似裝毒品，另見電風扇插電，顯示可能有人長期使用。

  • 租客已報警，警方派員到場查看；物業管理公司表示事前不知情，並稱曾與執法人員檢查過但未見異狀，目前正持續調查並聯絡租客釐清細節。

加州 洛杉磯

上一則

加州白卡新規上路 華人最怕漏掉這封黃色信件

下一則

聖蓋博谷4城市共獲2500萬元補助 將興建逾200個可負擔房

延伸閱讀

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離
紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
7元「買」一棟200萬元房並非詐騙 背後有故事

7元「買」一棟200萬元房並非詐騙 背後有故事
法拉盛五級大火死者 疑為房東親屬 鄰稱房屋周邊堆雜物

法拉盛五級大火死者 疑為房東親屬 鄰稱房屋周邊堆雜物
華人38周產婦從大火逃生 灣區公寓大火歷時12小時 150人失去居所

華人38周產婦從大火逃生 灣區公寓大火歷時12小時 150人失去居所

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24
酪梨富含不飽和脂肪與膳食纖維，最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續半年後，與心血管風險有關的LDL顆粒數量有所下降。（示意圖／Pexels）

每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化

2026-08-08 20:51
Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（Shake Shack官網）

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

2026-08-10 20:07

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習