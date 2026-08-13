曾參與改革 華人讚朱鎔基有擔當

1999年朱鎔基（中）訪美，顧衍時（左二）、胡順（右三）、程遠（右一）等代表全僑歡迎。（楊逸凡提供）

中國前國務院 總理朱鎔基12日逝世，享年98歲。在南加州華人社區，許多人對這位以強勢改革、雷厲風行著稱並帶領中國人走向富裕的前總理記憶深刻。曾長期參與中國稅制改革、並擔任中國WTO 談判海外顧問的顧衍時，與朱鎔基從上海時期到中央任職後都有多次接觸。回憶這位改革者，顧衍時最深的印象是：有擔當，有全局觀。

祖籍上海、時任台灣大學教授的顧衍時，早在上世紀70年代末便以私人身分進入中國，受聘復旦大學和上海財經大學的同時，參與中國稅務體制改革。

時任上海市委書記的江澤民 將時任上海市長的朱鎔基介紹給顧衍時，兩人在中國金融改革、稅務改革以及中國加入WTO的交集由此開始。

顧衍時回憶，朱鎔基在上海任市長、市委書記期間，上海正面臨金融體制改革、股份制改革及恢復上海證券市場等重大課題。當時顧衍時參與稅制改革，也經常與上海方面交流，因此與朱鎔基有不少政策層面的討論。

「他基本上沒有請我吃過飯」，顧衍時笑稱，朱鎔基與他的見面，往往非常務實。每次會面前，朱鎔基的秘書會先把當天要討論的問題列出來，見面討論開門見山，「他日理萬機、精力非常旺盛，思路敏捷」，如果談話偏離主題，他會很快把話題拉回來，效率極高。

朱鎔基進入中央後，財稅改革成為其重要工作之一。顧衍時說，朱鎔基最讓他印象深刻的，是「既有大局觀，又能體察地方困難」，建立一個既體現中國人口環境，又符合中國經濟特色的財稅體系

「他不是只坐在中央看數字」，顧衍時回憶，面對地方政府提出的財政困難，朱鎔基會直接詢問「你需要多少？」再討論如何調整、如何補足。他認為，財政是整個經濟體制改革的基礎，稅制、金融、企業及市場改革不能各自為政，而必須作為一個整體推進。

顧衍時表示，中國加入WTO的討論，早在80年代中期便開始，到90年代後期，談判進入關鍵階段。他回憶，「朱鎔基介入後，整個速度明顯加快」。

在與歐美談判的同時，朱鎔基也推動中國內部進行制度調整，包括關稅、外貿經營權、金融、電訊及農業等領域。顧衍時認為，這反映朱鎔基具有相當強的前瞻性，不是等WTO談判完成後才改革，而是提前調整國內制度，既為加入WTO做準備，也增加談判籌碼。

更重要的是，在朱鎔基眼中，加入WTO不只是讓中國企業「出口更多」。顧衍時轉述，朱鎔基認為，真正目的在於讓中國企業進入全球競爭環境，在競爭中提高效率、學習國際經驗與技術，同時透過WTO規則，推動中國法律、金融及企業制度逐步與世界接軌。

回顧多年交往，顧衍時說，「他並不是一個只會下命令的人，他自己很強，但是非常善於聽取別人的意見」，顧衍時表示，尤其是年輕人、新的觀念，以及其他國家的改革經驗，朱鎔基都願意聽。

在他看來，朱鎔基當年的改革是一個完整工程，讓中國人開始真正開始過上好日子。他表示，朱鎔基留給後世的，是一段中國加速走向市場化、國際化的歷史記憶。

顧衍時（左二）與時任上海市長的朱鎔基（右二）商談經濟議題，時任上海統戰部長毛經權（右）、復旦大學校長謝希德（左）陪同。1980年代上海形成了一批非常國際化的領導層與文化圈，復旦美國研究所對後來的上海對美關係交流關係深厚。（楊逸凡提供）