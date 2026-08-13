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UCSD掌握抗老療法關鍵 助力長壽賽

記者啟鉻／綜合報導
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聖地牙哥加大（UCSD）站上全球抗老研究競賽的核心位置。圖為該校史坦老化研究所科...
聖地牙哥加大（UCSD）站上全球抗老研究競賽的核心位置。圖為該校史坦老化研究所科學主管Anthony Molina（左一）、健康科學副院長John M. Carethers等主要負責人宣布該研究所將擔任「XPRIZE健康壽命挑戰賽」的中央實驗室及生物樣本庫。（取自UCSD官網）

聖地牙哥聯合論壇報報導，聖地牙哥加大（UCSD）站上全球抗老研究競賽的核心位置。該校希望助力「XPRIZE健康壽命挑戰賽」（XPRIZE Healthspan），重現如昔日推動商業太空飛行發展的競賽一樣，為延緩老化、改善人類晚年生活品質帶來突破。

UCSD 11日宣布，該校史坦老化研究所（Stein Institute for Research on Aging）將擔任「XPRIZE健康壽命挑戰賽」的中央實驗室及生物樣本庫。這項為期七年的研究競賽，將提供資金給可使人體肌肉、認知及免疫功能年輕至少10年、甚至達到20年的研究團隊。

史坦老化研究所將從計畫總預算1億100萬美元中獲得1000萬美元，負責設計檢測標準、管理生物樣本庫、分析樣本及提交結果。這些檢測與分析數據，將成為評審團判定哪支團隊在這場全球生物科技競賽中勝出的重要依據。

「健康壽命」（Healthspan）追求的並非單純延長壽命，而是延長健康、具備正常身體機能及良好生活品質的時間。這項挑戰賽由非營利組織XPRIZE基金會發起。基金會於2023年啟動比賽，共收到600多件申請。參賽團隊須研發一種能在一年內完成治療的療法。

XPRIZE基金會11日公布20組決賽團隊，其中10組將各獲100萬美元額外研究經費，用於推進療法研發及測試。

各團隊提出的抗老方法十分多元，包括結合現有藥物的複方療法，以及阻斷大腦與身體細胞損傷、發炎和纖維化的新型生物療法。另有團隊研究利用「細胞外囊泡」（extracellular vesicles）運送蛋白質、脂質及其他物質，期望促進細胞修復與回春。

所有參賽療法都必須接受客觀檢測，以證明其實際效果。XPRIZE基金會去年已成立13人組成的評審團，成員均為產業界及學術界專家。

聖地牙哥加州大學（UCSD）如今站上全球抗老研究競賽的核心位置。（AI生成示意圖...
聖地牙哥加州大學（UCSD）如今站上全球抗老研究競賽的核心位置。（AI生成示意圖）

精華 FAQ

  • UCSD史坦老化研究所將擔任中央實驗室及生物樣本庫，負責設計檢測標準、管理樣本、分析數據並提交結果，作為評審判定勝出的重要依據。

  • 這項為期7年的競賽希望資助能讓人體肌肉、認知與免疫功能年輕至少10年、甚至20年的療法，重點在延長健康且具生活品質的時間。

  • 入選的20組團隊方法多元，包括複方藥物療法、阻斷大腦與身體細胞損傷的新型生物療法，以及利用細胞外囊泡運送物質以促進修復與回春。

聖地牙哥 抗老

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