校園周邊槍擊紀錄 新互動地圖供查詢

「槍枝暴力資料中心」互動地圖呈現全美槍擊事件分布，使用者可依地點、日期等條件查詢槍擊紀錄。（取自槍枝暴力資料中心）

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）學生即將返校，ABC7報導，一項新推出的互動地圖讓家長可查詢孩子學校周邊的槍擊 紀錄。資料顯示，過去兩年有353所學校在校園500碼範圍內至少發生一起槍擊事件，占全學區約45%；五年內達540所、占68%；若拉長至十年，更有626所學校出現相關紀錄，占比達80%。

這項數據由槍枝暴力資料中心彙整自「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）與聯邦教育部資料。所謂「校園鄰近槍擊」，是指不論日夜，在校園500碼內發生的槍擊事件。須說明的是，該資料以校園中心點為圓心畫出範圍，並非以校地邊界計算，同一起槍擊可能重複計入鄰近多校，且「校園鄰近槍擊」不等同校內槍擊事件。地圖顯示，南洛杉磯部分校園周邊槍擊尤其集中。其中第75街小學附近過去十年發生50起槍擊，造成40人受傷、27人死亡；僅過去兩年就有15起，12人受傷。

住在學校附近的Jema因安全顧慮不願公開姓氏。她表示，當地至少每月聽到一次槍聲，就讀第75街小學的八歲妹妹也因此感到害怕。她說，學校原本應是孩子感到安全的地方，如果還要擔心校外發生的事情，就很難專心學習。附近學校情況類似。賈西提學習學院（Gil Garcetti Learning Academy）兩年內周邊發生15起槍擊，造成六人死亡；麥克阿瑟公園視覺與表演藝術小學同期發生13起，22人受傷。

協助內城區青少年與警方建立聯繫的非營利組織Project Blue負責人Marc Maye表示，學生若因社區槍聲感到恐懼，進入教室後也很難專心。他曾遇到一名孩子在拼字測驗前一晚聽到住家附近傳出槍聲，隔天應試時腦中一片空白。報導並引述雪城大學研究指出，在槍聲頻繁社區的小學，數學及英文測驗成績低五成。

洛杉磯市警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，執法是維護校園周邊安全的重要環節，上學期間警方會特別加強確保學生安全往返校園，並列為優先工作。他指出，洛杉磯今年迄今兇殺案下降15%，整體趨勢朝正面方向發展。