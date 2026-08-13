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野火年餘 首批重建戶啟用 慈濟助災民中長期復原

記者劉子為／艾塔迪那報導
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慈濟志工2026年3月到Jose Amezcua家重建處，親手把證嚴法師的祝福信...
慈濟志工2026年3月到Jose Amezcua家重建處，親手把證嚴法師的祝福信及三萬美元重建援助支票交給他們。（慈濟提供）

洛杉磯世紀野火發生一年半後，Jose Amezcua一家五口，終於搬進艾塔迪那（Altadena）重建完成的家。過去一年半，一家人租住在一間兩房公寓，客廳擺著兩張沙發床，一角放著寵物狗的狗籠，小小的廚房堆滿食物。7月25日，夫婦倆邀請近百親友，為新屋舉行啟用祝福儀式。

這棟房屋是伊頓野火災區首批完成重建的九戶新宅之一。重建的完成，主要依靠美國小企業管理局（SBA）提供的災難貸款，以及多家非營利機構的幫助，慈濟美國總會就是這其中的一員。

Amezcua一家終於回家，但更多災民仍在等待保險理賠、承擔房貸與房租，或設法恢復失去的工作。對慈濟而言，洛杉磯野火也帶來一項新的嘗試，這是該團體首次投入中長期災後復原工作。

慈濟美國總會慈善發展室主任曾文莉表示，野火剛發生時，救助團體可以迅速發放一筆現金，幫助災民應付食物、衣物及臨時住所等急迫需要；但進入中長期復原後，每個家庭面對的問題都不一樣，不能再用同一筆金額、同一種方式處理。

•房貸沒消失 還要付租金

有些災民的房屋被燒毀，房貸卻沒有隨之消失。銀行即使允許暫緩還款，也只是延後付款，並非免除債務。災民搬到其他地方居住，還要另外負擔租金。

一些家庭曾獲得保險公司的租屋補助或失業救濟，但這些援助都有期限。曾文莉表示，進入災後第二年，部分補助已經停止；一些非營利機構也因資金用盡，陸續將仍有需要的家庭轉介給其他團體。

重建費用更是許多屋主難以跨越的門檻。曾文莉舉例，一棟過去可能花費30萬至50萬美元建成的房屋，如今重建同樣大小的房子，可能需要60萬至80萬美元。即使保險公司按照保單理賠，賠款也未必足夠支付全部工程費。

還有家庭準備重建時，才發現房屋產權仍登記在已故父母或其他親屬名下。若不能先釐清繼承與所有權，不僅難以取得建築許可，也可能影響貸款及其他援助申請。

曾文莉表示，中長期個案管理不能只看災民目前有多少收入，還要了解收入來源能維持多久，以及未來幾個月可能出現哪些變化。她舉例，有災民原本在家經營托兒服務，一場山火不僅燒掉住所，也一併燒掉工作場所，家庭收入中斷；另有家庭目前看似仍有保險補助，一旦補助到期，財務便可能立即出現缺口。

•慈濟26場援助 幫4600災民

女慈濟在野火後舉辦26場緊急援助，共幫助4600多戶災民。曾文莉表示，慈濟首次從這批災民中選出400戶，發出中長期援助邀請，一周內便有近400戶回應。其後，慈濟依各戶實際損失、已獲援助及尚未填補的需求進行評估，優先協助無家可歸、家中有兒童或長者，以及居住狀況不穩定的家庭。

在審核過程中，慈濟也曾發現偽造駕照或修改公共事業帳單的情況。如今，若申請人以水電或瓦斯帳單證明地址，可能被要求當面登入帳戶，出示相應月份的正式文件。

曾文莉表示，嚴格核實並非為難災民，而是因為每筆資金都有指定用途，援助團體也必須向捐款人及資助機構負責。中長期復原並不是開案時發完一筆錢便結束，而要隨著災民的工作、住房及家庭狀況持續調整。

曾帶給Amezcua一家人許多歡樂的游泳池，在3月仍滿是山火灰燼淤泥，需要修理後...
曾帶給Amezcua一家人許多歡樂的游泳池，在3月仍滿是山火灰燼淤泥，需要修理後恢復使用。（慈濟提供）

精華 FAQ

  • Jose Amezcua一家5口是代表案例之一，他們在等待1年半後搬入Altadena重建完成的新屋，並舉辦啟用祝福儀式，成為伊頓野火災區首批完成重建的9戶新宅之一。

  • 慈濟不只在災後初期發放急難金，也首次投入中長期復原，對400戶提出邀請後逐戶評估實際損失、現有援助與缺口，優先協助無家可歸、有兒童或長者的家庭。

  • 許多災民同時承擔房貸與租金，保險與補助也可能到期，重建費用又大幅上升；此外，產權若涉及已故親屬，還會卡住建照、貸款與其他援助申請。

野火 慈濟 洛杉磯

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