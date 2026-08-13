野火燒光家產 他接受重型機械培訓重回災區

十多位慈濟志工參加一位災民新宅的動土儀式。（慈濟提供）

南加 伊頓野火 （Eaton Fires）後，一災民再次回到曾經逃離的地方。不同的是，這一次，他是在接受重型機械培訓後，以新的工作身分回到災區，從事相關工作。

這是慈濟 美國總會慈善發展室主任曾文莉接受本報採訪時分享的個案。她指出，野火發生前，該災民靠開車接送客戶維生，收入穩定。大火同時燒毀他的住所和工作車輛，一夕之間，他不僅失去家，也失去賴以謀生的工具。

他申請援助時，家庭帳面上看似仍有收入，但其中包括保險公司提供的租屋補助及失業救濟，兩者都有期限。與此同時，原有房貸並未消失，還要負擔臨時住所的租金及日常生活開銷。一旦補助停止，家庭財務便可能立即出現缺口。

災名最初希望回到熟悉的接送行業，但要恢復生意，必須重新購買工作車輛。曾文莉表示，用於接送客戶的車輛價格較高，援助團體難以負擔全部車款，因此當時討論的方向，是協助支付部分首付，或尋找其他可以幫助他恢復生計的辦法。

志工也陪同該災民分析不同選擇：繼續經營原來的接送生意、利用既有的駕駛資格尋找其他工作，或接受職業培訓，轉入新領域。就在雙方研究購車方案期間，該災民主動聯絡志工，表示不再買車，決定改為參加重型機械培訓。慈濟隨後將援助方向改為協助負擔部分培訓費。

培訓期間，他不時將課堂照片傳給志工，分享學習進度。根據曾文莉說法，他完成培訓後很快找到相關工作，工作地點正是伊頓野火災區。

另一年輕災民的人生方向，也因這場野火發生轉變。曾文莉分享，火災發生時，這名災民正在家中睡覺，寵物狗示警後，他才及時醒來逃生。大火燒毀他的住所，也燒掉原本用來工作的空間。逃生途中，他看見消防員在火場救援。災後，他決定接受消防相關訓練，希望將來也能從事救援工作。

曾文莉表示，災後復原不只有重建房屋，如何恢復工作、重新取得穩定收入，同樣重要。志工無法替災民恢復原來的生活，也不能保證他們一定能實現新目標，能做的是陪同他們分析不同選擇，針對尚未獲其他機構填補的需求提供協助，幫助他們在重新尋找工作與生活方向時，找到一個可以開始的地方。

曾文莉表示，慈濟中長期災後援助能做的，是在災民重新尋找工作與生活方向時，陪他們找到一個可以開始的地方。（慈濟提供）