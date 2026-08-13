野火燒光家產 他接受重型機械培訓重回災區
南加伊頓野火（Eaton Fires）後，一災民再次回到曾經逃離的地方。不同的是，這一次，他是在接受重型機械培訓後，以新的工作身分回到災區，從事相關工作。
這是慈濟美國總會慈善發展室主任曾文莉接受本報採訪時分享的個案。她指出，野火發生前，該災民靠開車接送客戶維生，收入穩定。大火同時燒毀他的住所和工作車輛，一夕之間，他不僅失去家，也失去賴以謀生的工具。
他申請援助時，家庭帳面上看似仍有收入，但其中包括保險公司提供的租屋補助及失業救濟，兩者都有期限。與此同時，原有房貸並未消失，還要負擔臨時住所的租金及日常生活開銷。一旦補助停止，家庭財務便可能立即出現缺口。
災名最初希望回到熟悉的接送行業，但要恢復生意，必須重新購買工作車輛。曾文莉表示，用於接送客戶的車輛價格較高，援助團體難以負擔全部車款，因此當時討論的方向，是協助支付部分首付，或尋找其他可以幫助他恢復生計的辦法。
志工也陪同該災民分析不同選擇：繼續經營原來的接送生意、利用既有的駕駛資格尋找其他工作，或接受職業培訓，轉入新領域。就在雙方研究購車方案期間，該災民主動聯絡志工，表示不再買車，決定改為參加重型機械培訓。慈濟隨後將援助方向改為協助負擔部分培訓費。
培訓期間，他不時將課堂照片傳給志工，分享學習進度。根據曾文莉說法，他完成培訓後很快找到相關工作，工作地點正是伊頓野火災區。
另一年輕災民的人生方向，也因這場野火發生轉變。曾文莉分享，火災發生時，這名災民正在家中睡覺，寵物狗示警後，他才及時醒來逃生。大火燒毀他的住所，也燒掉原本用來工作的空間。逃生途中，他看見消防員在火場救援。災後，他決定接受消防相關訓練，希望將來也能從事救援工作。
曾文莉表示，災後復原不只有重建房屋，如何恢復工作、重新取得穩定收入，同樣重要。志工無法替災民恢復原來的生活，也不能保證他們一定能實現新目標，能做的是陪同他們分析不同選擇，針對尚未獲其他機構填補的需求提供協助，幫助他們在重新尋找工作與生活方向時，找到一個可以開始的地方。
他原本靠接送客戶維生，但住家和工作車輛都被燒毀，若重回原行業需再買高價車輛。經評估後，他決定不再買車，改接受重型機械培訓。 一開始討論的是協助他支付部分工作車首付，幫他恢復接送生意；後來他主動改變計畫，慈濟也隨即轉為補助部分重型機械培訓費用。 這名災民在寵物狗示警下逃生，目睹消防員救援後深受觸動，災後決定接受消防相關訓練，希望未來能投入救援工作，走上新的職涯道路。
精華 FAQ
他原本靠接送客戶維生，但住家和工作車輛都被燒毀，若重回原行業需再買高價車輛。經評估後，他決定不再買車，改接受重型機械培訓。
一開始討論的是協助他支付部分工作車首付，幫他恢復接送生意；後來他主動改變計畫，慈濟也隨即轉為補助部分重型機械培訓費用。
這名災民在寵物狗示警下逃生，目睹消防員救援後深受觸動，災後決定接受消防相關訓練，希望未來能投入救援工作，走上新的職涯道路。
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