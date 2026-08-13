我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

野火燒光家產 他接受重型機械培訓重回災區

記者子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
十多位慈濟志工參加一位災民新宅的動土儀式。（慈濟提供）
十多位慈濟志工參加一位災民新宅的動土儀式。（慈濟提供）

南加伊頓野火（Eaton Fires）後，一災民再次回到曾經逃離的地方。不同的是，這一次，他是在接受重型機械培訓後，以新的工作身分回到災區，從事相關工作。

這是慈濟美國總會慈善發展室主任曾文莉接受本報採訪時分享的個案。她指出，野火發生前，該災民靠開車接送客戶維生，收入穩定。大火同時燒毀他的住所和工作車輛，一夕之間，他不僅失去家，也失去賴以謀生的工具。

他申請援助時，家庭帳面上看似仍有收入，但其中包括保險公司提供的租屋補助及失業救濟，兩者都有期限。與此同時，原有房貸並未消失，還要負擔臨時住所的租金及日常生活開銷。一旦補助停止，家庭財務便可能立即出現缺口。

災名最初希望回到熟悉的接送行業，但要恢復生意，必須重新購買工作車輛。曾文莉表示，用於接送客戶的車輛價格較高，援助團體難以負擔全部車款，因此當時討論的方向，是協助支付部分首付，或尋找其他可以幫助他恢復生計的辦法。

志工也陪同該災民分析不同選擇：繼續經營原來的接送生意、利用既有的駕駛資格尋找其他工作，或接受職業培訓，轉入新領域。就在雙方研究購車方案期間，該災民主動聯絡志工，表示不再買車，決定改為參加重型機械培訓。慈濟隨後將援助方向改為協助負擔部分培訓費。

培訓期間，他不時將課堂照片傳給志工，分享學習進度。根據曾文莉說法，他完成培訓後很快找到相關工作，工作地點正是伊頓野火災區。

另一年輕災民的人生方向，也因這場野火發生轉變。曾文莉分享，火災發生時，這名災民正在家中睡覺，寵物狗示警後，他才及時醒來逃生。大火燒毀他的住所，也燒掉原本用來工作的空間。逃生途中，他看見消防員在火場救援。災後，他決定接受消防相關訓練，希望將來也能從事救援工作。

曾文莉表示，災後復原不只有重建房屋，如何恢復工作、重新取得穩定收入，同樣重要。志工無法替災民恢復原來的生活，也不能保證他們一定能實現新目標，能做的是陪同他們分析不同選擇，針對尚未獲其他機構填補的需求提供協助，幫助他們在重新尋找工作與生活方向時，找到一個可以開始的地方。

曾文莉表示，慈濟中長期災後援助能做的，是在災民重新尋找工作與生活方向時，陪他們找...
曾文莉表示，慈濟中長期災後援助能做的，是在災民重新尋找工作與生活方向時，陪他們找到一個可以開始的地方。（慈濟提供）

精華 FAQ

  • 他原本靠接送客戶維生，但住家和工作車輛都被燒毀，若重回原行業需再買高價車輛。經評估後，他決定不再買車，改接受重型機械培訓。

  • 一開始討論的是協助他支付部分工作車首付，幫他恢復接送生意；後來他主動改變計畫，慈濟也隨即轉為補助部分重型機械培訓費用。

  • 這名災民在寵物狗示警下逃生，目睹消防員救援後深受觸動，災後決定接受消防相關訓練，希望未來能投入救援工作，走上新的職涯道路。

野火 南加 慈濟

上一則

加州白卡新規上路 華人最怕漏掉這封黃色信件

下一則

聖蓋博谷4城市共獲2500萬元補助 將興建逾200個可負擔房

延伸閱讀

伊頓大火 確認廢棄輸電塔電弧釀災

伊頓大火 確認廢棄輸電塔電弧釀災
猶他消防直升機 撲救野火墜毀再釀災

猶他消防直升機 撲救野火墜毀再釀災
華人38周產婦從大火逃生 灣區公寓大火歷時12小時 150人失去居所

華人38周產婦從大火逃生 灣區公寓大火歷時12小時 150人失去居所
佛斯特市公寓突發6級大火 所有居民安全撤出 4名消防員受傷

佛斯特市公寓突發6級大火 所有居民安全撤出 4名消防員受傷
熊本強震／家裡垮了 女孩獲救後背包遭偷 家人怒：希望賊遭天譴

熊本強震／家裡垮了 女孩獲救後背包遭偷 家人怒：希望賊遭天譴
八代市長感謝台灣援熊本 稱「日本最好的鄰居」

八代市長感謝台灣援熊本 稱「日本最好的鄰居」

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24
酪梨富含不飽和脂肪與膳食纖維，最新研究發現，腹部肥胖成年人每天食用一顆酪梨，持續半年後，與心血管風險有關的LDL顆粒數量有所下降。（示意圖／Pexels）

每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化

2026-08-08 20:51
Shake Shack被爆自助點餐機上點選不給小費選項後，餐點價格自動上漲。（Shake Shack官網）

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

2026-08-10 20:07

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習