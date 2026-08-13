洛縣研設性別平等辦公室 60天內提交報告

洛縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）提出動議，要求縣政府研究設立性別平等辦公室的可行性，動議獲得通過。（霍華特個人Facebook）

洛杉磯 縣政委員會（Board of Supervisors）11日批准一項動議，指示縣政府有關部門研究設立縣級性別平等辦公室的可行性，以期消除縣內的性別歧視，並在縣政府各部門促進性別平等。有關可行性報告須於60天內提交予監事委員會。

洛杉磯時報報導，上述動議由縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）提出，在另一名政委員巴格（Kathryn Barger）缺席會議下，監事委員會以4比0的投票 結果通過。

霍華特在會議上表示：「長久以來，我們的性別平等工作一直各自為政，缺乏一個中央機構負責協調和推進工作，設立性別平等辦公室將有助改變這種狀況。」

霍華特亦在一封電子郵件中亦提及設立這辦公室的當下意義，就是目前的婦女和性別非二元人士的權利、醫療保健和安全正面對威脅，而設立辦公室關乎將性別平等融入政府的運作中，而非一項短期舉措。

該動議指示縣行政長官辦公室和公共衛生部門與縣法律顧問合作，在60天內提交報告，內容包括建議性別平等辦公室在縣內哪個政府架構中設立、能夠支援這辦公室的現有項目和資源的相關資料，以及設立辦公室的清晰時間表。

在投票前，政委員米切爾（Holly Mitchell）提出修正案並獲得通過。修正案建議採取措施以確保該辦公室的工作，不會與其他縣級機構的工作重疊。

這項動議是在縣政府的「婦女和女孩倡議計畫」於2024年完結之後提出的。該倡議計畫於2016年由縣委會通過，作為臨時措施，以分析引致性別待遇和結果不平等的系統性問題，並找出解決問題的應對方案。