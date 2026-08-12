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暑期搭機出遊 營養學家：4飲食方法可減輕時差反應

記者啟鉻／綜合報導
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暑期旅遊旺季，但令人期待的假期，往往因跨州或長途旅行時差（Jet Lag）讓體驗...
暑期旅遊旺季，但令人期待的假期，往往因跨州或長途旅行時差（Jet Lag）讓體驗大打折扣。營養與醫學專家表示，除調整睡眠時間外，若能善用飲食策略，也有助身體更快適應新時區。圖為搭乘飛機出行示意圖。（取自安大略機場官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：營養師建議出發前逐步調整用餐時間。
  • 重點二：抵達後立刻改吃當地作息並吃豐盛早餐。
  • 重點三：少量多餐、避免酒精並在飛行前後補水。

KTLA電視台報導，暑期旅遊旺季，但令人期待的假期，往往因跨州或長途旅行時差（Jet Lag）讓體驗大打折扣。美國營養與醫學專家表示，除調整睡眠時間外，若能善用飲食策略，也有助身體更快適應新時區。

明尼蘇達州羅徹斯特市（Rochester）Mayo Clinic註冊營養師Tara Schmidt曾深受時差之苦。她回憶兩次前往歐洲旅行，都曾出現嚴重時差反應，「假期的前幾天，幾乎都泡湯了。」

出發前先調整用餐時間

Tara Schmidt建議，旅客可在出發前幾天，逐步將每餐時間向目的地時區靠攏，例如先調整15分鐘，再逐漸增加至30分鐘、1小時，讓身體提前適應新的生理節奏。抵達目的地後，應立即改採當地作息，按照當地人的時間吃早餐、午餐與晚餐，不要繼續依出發地時間進食。

她指出，西北大學的研究發現，在新時區享用一頓豐盛早餐，有助人體更快調整生理時鐘，減輕時差反應。

少量多餐 降低腸胃負擔

除睡眠受影響外，時差也常導致消化系統失調。為避免旅途中腸胃不適，聯邦疾控中心（CDC）建議，搭機前及飛行途中避免暴飲暴食，以少量多餐為原則。

Tara Schmidt表示，旅行剛開始幾天尤其要注意飲食份量。「份量較小的餐點通常更容易被身體接受，尤其對腸胃較敏感或已出現消化不適的人而言。」

酒精傷睡眠 咖啡別太晚喝

不少旅客喜歡在旅途中喝酒放鬆，但專家建議，若希望減輕時差影響，最好暫別酒精飲料。

Tara Schmidt表示，酒精雖然可能讓人較快入睡，但會干擾深層睡眠品質，容易造成夜間醒來及睡眠中斷，使身體更難適應新時區。至於咖啡則可善加利用。

飛行前後多喝水 有助減少疲勞

Tara Schmidt表示：「脫水確實會加重疲勞感，也會讓人覺得時差症狀更加明顯。」

由於飛機客艙空氣乾燥，她建議旅客在搭機前、飛行途中及抵達目的地後，應持續補充水分。一般而言，每天飲用約八杯水是一個容易記住的目標，但實際需求仍須視天氣、運動量及個人體質而定。

精華 FAQ

  • 可在出發前幾天，將每餐時間逐步往目的地時區靠攏，例如先提早或延後15分鐘，再慢慢增加到30分鐘或1小時，讓身體先適應新的生理節奏。

  • 一到目的地就應立即改採當地作息，按照當地時間吃早餐、午餐與晚餐，不要再依出發地時間進食；研究也指出，新時區吃一頓豐盛早餐有助調整生理時鐘。

  • 建議少量多餐，避免暴飲暴食以減輕腸胃負擔；同時暫時少喝酒，因酒精會干擾深層睡眠。另應在飛行前、途中與抵達後持續補水，以降低疲勞感。

明尼蘇達州

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