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夏季上山消暑 警方籲山路慢行 「近年車禍翻落山坡頻傳」

記者楊青／格蘭杜拉報導
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夏日高溫持續，前往聖蓋博谷山區兜風、散步和避暑，是不少家庭和年輕人喜愛的休閒活動...
夏日高溫持續，前往聖蓋博谷山區兜風、散步和避暑，是不少家庭和年輕人喜愛的休閒活動，警方提醒車輛和行人都注意安全。（記者楊青/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛縣警方呼籲民眾夏季上山務必減速專心，山路風景雖美但急彎、陡坡與死角多，超速風險遠高於城市道路。
  • 重點二：Glendora Mountain Rd.等聖蓋博山區道路近年多次發生車輛衝出路面、翻落山坡事故，且多集中在夏季。
  • 重點三：警方提醒行前先查道路與火災資訊，並檢查輪胎、煞車、油電與水分，避免在山火、救援或撤離時冒險駕駛。

夏日高溫持續，對聖蓋博谷居民來說，開車前往山區兜風、避暑，是不少家庭和年輕人喜愛的休閒活動。不過，洛杉磯縣警方交通部門提醒民眾，山路風景雖美，駕駛風險卻遠高於一般城市道路，民眾今年夏季上山「慢一點、專心開車」，高興出門，平安回家。

華人居民愈來愈多的聖蓋博谷山腳城市阿蘇薩、格蘭杜拉、聖迪瑪斯、拉汶、克萊蒙一帶向北進入聖蓋博山區，Glendora Mountain Rd.、Mt. Baldy Road及周邊山路，沿途風景優美，氣溫也比谷地低，成為夏季熱門駕車路線。

不過警方指出，山路最大危險之一，就是道路狀況可能在短時間內發生變化。山路急彎、視線死角、陡坡、狹窄車道及沒有太多反應空間的路段，都可能讓超速駕駛付出嚴重代價。尤其是在下坡路段，車速一旦過快，駕駛可能來不及在彎道前減速；如果突然遇到迎面車輛、自行車、摩托車、行人、野生動物或路上的緊急救援人員，危險更會迅速升高。

洛縣警局提醒，對許多聖蓋博谷居民而言，山區就在家門口不遠處，開車十幾分鐘就能進入完全不同的山林環境。但正因為距離近、風景漂亮，容易讓駕駛人把山路當成普通城市道路。洛縣警方近年處理該地區多起山區嚴重交通事故，大多發生在夏季，不少車輛正是因為車速過快釀成悲劇。

2024年，Glendora Mountain Rd.發生一宗車輛衝出道路、向山坡下墜落的事故。一輛車凌晨約1時在GMR約6.2英里處偏離道路，墜落約200英尺山坡，兩人重傷；同年，GMR約12英里處也發生車輛墜落山坡事故，一輛車在晚間約10時30分衝出道路，向約60英尺深懸崖下墜落，車內三名年輕女性受傷，全部被送往醫院接受治療。

洛縣警方特別提醒民眾，夏末秋初是南加山火高發期，山火可能讓山路瞬間變成危險路段。2024年Bridge Fire期間，San Gabriel Canyon、East Fork Road、Glendora Mountain Road、Glendora Ridge Road以及Mt. Baldy Road部分路段，都曾因火災及撤離需要而封閉，山區道路可能因火勢、煙霧、救援車輛及撤離行動，在短時間內完全改變交通狀況。

這意味著民眾即使平常熟悉這些山路，也不能只按照平日駕駛習慣行車。進入山區之前，應先查看最新道路及火災資訊，並隨時留意現場警察、消防及道路人員指示。

警方還提醒，民眾上山之前應花幾分鐘檢查車輛，包括輪胎、冷卻系統、煞車、汽油或電量、飲用水等等。同樣重要的是，不要為趕時間冒險超車。

精華 FAQ

  • 因為山路有急彎、陡坡、視線死角與狹窄路段，駕駛若把它當一般道路，很容易因超速或分心而失控，造成衝出路面、翻落山坡等嚴重事故。

  • 文中點名Glendora Mountain Rd.及Mt. Baldy Road周邊山路風險高，其中GMR曾發生車輛偏離道路、墜落山坡的事故，造成多人重傷或送醫。

  • 警方建議先查最新道路與火災資訊，並檢查輪胎、煞車、冷卻系統、油量或電量及飲用水；上路後也要遵守現場警察、消防與道路人員指示。

洛縣 洛杉磯

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