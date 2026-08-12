我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

從菜色到高粱調酒… 台菜餐廳「藍鵲」玩創意 圈粉非亞裔

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍鵲創辦人羅怡安（Leo Lo) 過去在台灣已有多年餐飲經驗，經營過多家餐廳及酒...
藍鵲創辦人羅怡安（Leo Lo) 過去在台灣已有多年餐飲經驗，經營過多家餐廳及酒吧。（記者謝雨珊／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣餐飲業者赴洛杉磯開設高級台式料理餐廳藍鵲。
  • 重點二：餐廳主打創意台菜與高粱調酒，吸引非亞裔客群。
  • 重點三：開店後多次調整價格份量，逐步貼近當地市場需求。

加州的台灣料理並不難找，但走高級餐廳路線、同時保留台灣味，並以創意方式重新詮釋料理的餐廳，並不多見。看準這塊市場空間，原本在台灣已經營多家餐廳及酒吧的業者，選擇跨海到洛杉磯重新創業，經過多年籌備，2025年在華人眾多的亞凱迪亞市開設高級台式料理餐廳「藍鵲」，希望以較高質感的用餐環境、台式創意料理及融合台灣元素的酒飲，不僅吸引華人客群，也意外擄獲不少非亞裔顧客。

藍鵲創辦人羅怡安（Leo Lo) 過去在台灣已有多年餐飲經驗，經營過多家餐廳及酒吧，因此來到洛杉磯並不是從零開始，而是希望把過去累積的經驗帶到另一個市場。創立「藍鵲」的契機早在2017年萌生，當時他與一名洛杉磯友人討論投資，對方從事房地產，當時有意投資亞凱迪亞市一處土地。雙方談到投資與餐飲生意後，也逐漸萌生將台灣餐飲事業帶到洛杉磯發展的想法。

不過，從想法到真正開店，前後花了近8年。羅怡安在疫情期間仍多次往返台灣與洛杉磯，尋找合適場地、觀察當地市場，並思考餐廳應採取什麼樣的定位。最終，他沒有選擇在南加州再開一家傳統台式餐館，而是將目標放在相對少見的高質感台灣料理。

開業才一年左右，加上過去從未在洛杉磯經營餐廳，如何掌握當地市場及消費者需求，對羅怡安而言也是一項不小的挑戰。他坦言，開店後曾多次調整餐點價格及份量，希望從實際消費反應中了解當地客人的接受度。經過一段時間摸索，目前藍鵲的經營模式也逐漸轉向較接近居酒屋的形式，整體定位相較開業初期更加貼近當地消費者需求。

在不斷調整之下，藍鵲也逐漸在「高質感餐廳」與「台灣料理」之間找到較合適的平衡。店內維持較完整的用餐環境，設有包廂及吧台，但餐點價格並未走極高價位路線，而是在維持一定用餐品質的同時，讓消費者能以相對容易接受的價格品嚐台式創意料理。

至於在料理方面，藍鵲以台灣味為基礎，同時加入南加州元素，走台式創意料理路線。羅怡安表示，招牌紅燒肉是店內人氣菜色之一，其他料理則不完全按照傳統台菜方式呈現，而是在熟悉的味道上改變食材搭配或料理方式，讓台灣料理在保留原有風味同時，也能符合不同背景消費者口味。

另外，內設酒吧更是藍鵲的一大亮點。羅怡安指出，店內有不少調酒以台灣38度高粱酒作為基底，搭配不同食材與風味調製而成。因為高粱酒在南加州調酒市場並不常見，也因此成為藍鵲酒單中相當具有辨識度的台灣元素。

除高粱酒調酒，店內也包括許多充滿巧思的特色酒款，例如以台灣人熟悉的枇杷膏搭配威士忌調製的「枇杷膏調酒」，將傳統台灣味與西式調酒結合；另外還有以爆米花入酒的創意調酒，客人可以一邊喝酒、一邊吃爆米花，讓小酌增添趣味與互動感。羅怡安表示，這兩款調酒都意外受到不少非亞裔顧客關注。

內設酒吧更是藍鵲的另一大亮點。（記者謝雨珊／攝影）
內設酒吧更是藍鵲的另一大亮點。（記者謝雨珊／攝影）

店內也包括許多充滿巧思的特色酒款，例如以台灣人熟悉的枇杷膏搭配威士忌調製的「枇杷...
店內也包括許多充滿巧思的特色酒款，例如以台灣人熟悉的枇杷膏搭配威士忌調製的「枇杷膏調酒」，將傳統台灣味與西式調酒結合。（記者謝雨珊／攝影）

藍鵲也逐漸在「高質感餐廳」與「台灣料理」之間找到較合適的平衡。店內維持較完整的用...
藍鵲也逐漸在「高質感餐廳」與「台灣料理」之間找到較合適的平衡。店內維持較完整的用餐環境，設有包廂及吧台，但餐點價格並未走極高價位路線，而是在維持一定用餐品質的同時，讓消費者能以相對容易接受的價格品嚐台式創意料理。（記者謝雨珊／攝影）

位於亞凱迪亞市的高級台式料理餐廳「藍鵲」於2025年開業。（記者謝雨珊／攝影）
位於亞凱迪亞市的高級台式料理餐廳「藍鵲」於2025年開業。（記者謝雨珊／攝影）

爆米花入酒的創意調酒，客人可以一邊喝酒、一邊吃爆米花，讓小酌增添趣味與互動感。（...
爆米花入酒的創意調酒，客人可以一邊喝酒、一邊吃爆米花，讓小酌增添趣味與互動感。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 因為南加州雖有不少台灣料理，但兼具高級餐飲定位與台灣味的餐廳並不多。創辦人看準市場空間，選擇在華人多的亞凱迪亞市切入，主打差異化經營。

  • 餐廳以台灣味為基礎，加入南加州元素，招牌紅燒肉之外，還有枇杷膏調酒、高粱酒調酒與爆米花入酒等創意設計，讓傳統風味變得更有話題性。

  • 業者根據實際反應，多次調整餐點價格與份量，也把經營模式逐步轉向較接近居酒屋，讓整體定位更貼近當地客群，同時保留高質感用餐環境。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

上一則

說好讓她找女室友 房東卻帶2男看房 女租客能解約嗎？

下一則

3/4美國人缺足夠財富應對突發衝擊 難達成人生重要目標

延伸閱讀

洛杉磯餐廳周 15元平價餐到米其林星級餐一應俱全

洛杉磯餐廳周 15元平價餐到米其林星級餐一應俱全
中餐館餐點縮水？一口餛飩全是皮、牛肉捲餅變香菜捲餅

中餐館餐點縮水？一口餛飩全是皮、牛肉捲餅變香菜捲餅
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活

99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活
南加Harrah's Resort 全新餐廳Tierra y Mar開幕

南加Harrah's Resort 全新餐廳Tierra y Mar開幕
紐約MTA填3億財政黑洞 百年中央車站連電梯井都拿來開店

紐約MTA填3億財政黑洞 百年中央車站連電梯井都拿來開店

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢