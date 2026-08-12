南加最繁忙「太平洋衝浪者號」列車 客運量激增38%

由美國鐵路公司（Amtrak）經營的Pacific Surfliner列車，今年首季的客運量較去年同期勁升四成，見證南加州人日益選擇鐵路出行的趨勢。（Amtrak官網）

根據Edhat新聞網報導，多項數據顯示，越來越多南加 州人選擇鐵路，作為休閒或上班通勤的交通工具。通行南加州 路線的「太平洋衝浪者號」（Pacific Surfliner）列車今年首季就運送逾60萬乘客人次，按年成長近四成（38.1%）。

報導指，作為南加州最繁忙的鐵路服務列車，Pacific Surfliner儘管近期面對可靠性受到質疑的挑戰，但其客流量見證了南加州的鐵路乘客數量飆升，亦標誌著疫情 後的客流量復甦。

今年首季（1月1日至3月30日期間），Pacific Surfliner列車共運送乘客60萬751人次，較2025財政年度的同期成長38.1%。洛杉磯—聖地牙哥鐵路走廊（LOSSAN Rail Corridor）的總客運量達到140萬人次，Pacific Surfliner累計行駛里程達5940萬客英里。

Pacific Surfliner客流量的成長反映了鐵路出行日益普及的趨勢，亦顯示越來越多南加州居民選擇鐵路進行休閒和通勤。經營Pacific Surfliner的美國鐵路公司（Amtrak）在今年7月的董事會會議上表示，其客運量已創歷史新高，截至6月共運送乘客2730萬人次，較去年同期成長6.8%。

官員報告稱，鐵路客運量比計畫提前增長了18萬8000萬人次，鐵路公司有能力應對今夏FIFA世界盃期間的鐵路旅運的巨大成長。

美國鐵道Amtrak也表示，自2019年以來，其鐵路客運量增加了20%，是國內航空客運量增速的兩倍，也遠高於同期車輛行駛里程的1%增幅。

雖然鐵路旅運發展蓬勃，但其可靠性卻面臨挑戰。洛杉磯—聖地牙哥鐵路走廊管理局的一項報告顯示，Pacific Surfliner列車共2180列，其中1779列（占81.6%）在預定抵達時間的15分鐘內，才確實到達終點站。這一數據低於加州交通運輸局設定的90%準點率目標。

2025年，洛杉磯—聖地牙哥鐵路走廊管理局透過聯邦鐵路管理局的「修復與提升撥款計畫」，獲得2700萬美元的聯邦撥款，以協助恢復洛杉磯和聖地牙哥之間每日三班的Pacific Surfliner往返列車。

此項撥款涵蓋長達六年的營運成本，亦用以致力將每日往返列車班次增加至13班，以便全面恢復疫情前的時間表。計畫除了回應客流量不斷增長的需求外，亦希望減少擁擠狀況，以及提高列車到站的可靠性。