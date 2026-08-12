59青年文化大使 齊聚FASCA河濱夏令營

FASCA Riverside舉辦「2026薪火領袖夏令營暨新生培訓」，59名新舊學員參與三天培訓，並與出席嘉賓共同展現活動成果。（主辦單位提供）

海外青年文化大使河濱分會（FASCA Riverside）7日至9日舉辦「2026薪火領袖夏令營暨新生培訓」，今年適逢分會成立第三年，報名人數增加，經面試錄取59名學生。營隊以「薪火相傳」（Leadership Legacy）為主題，透過台灣文化、領導訓練及團隊合作等課程，培養青年服務及領導能力。

首日課程從社交禮儀與人際關係著手，介紹國際交流所需的禮儀及溝通技巧，並安排台灣文化、舞蹈、隊旗隊呼設計及團隊活動。文化創意課程「人生臉譜：形象、禮儀與真實人生」，則透過臉譜創作，引導學員思考外在形象、自我認同及個人特質。

第二天聚焦青年安全及文化傳承。美國特勤局退休 探員C. P. Chang以青少年安全與法律為題，介紹日常生活應具備的法律觀念及自我保護意識。學員也學習祭孔大典六佾舞，體驗傳統禮樂文化；歷屆學員則分享參與FASCA及社區服務經驗。最後一天安排年度制服設計票選、新生家長座談、成果展演，以及FASCA組織與服務內容介紹。結業典禮由洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞代表僑務委員會頒發結業證書，勉勵學員持續參與社區服務及文化推廣。僑務委員潘意玲及南加中文學校聯合會前會長車慶餘也到場祝賀。

FASCA Riverside諮詢導師黃錦雲表示，希望透過三天培訓，讓青年學習領導、服務及團隊合作，同時加深對台灣文化的認識，建立文化自信，未來持續投入僑社服務，發揮青年文化大使角色。

學員在夏令營成果活動中展示隊旗及團隊創意，呈現三天培訓所學。（主辦單位提供）

FASCA Riverside學員參與團隊活動，透過互動培養溝通、合作及領導能力。（主辦單位提供）