阿罕布拉市復古長卷壁畫 重現昔日地標

華埠服務中心邀請知名壁畫家Kerne Erickson操刀，歷經近一年討論籌備，完成以阿罕布拉市歷史為主題的壁畫。（CSC提供）

阿罕布拉 市一面原本普通的社區健康中心外牆，如今化身為城市歷史長卷。華埠 服務中心邀請壁畫家Kerne Erickson，以復古畫風重現當地昔日的機場、飯店、電車與歷史民宅。這幅大型壁畫歷經近一年討論籌備、兩個月現場創作，8日在華埠服務中心 社區健康中心（CSC Health Center）揭幕。

超過50位嘉賓及社區民眾出席揭幕儀式。壁畫以阿罕布拉不同時期的城市景觀為主題，部分建築至今仍然存在，也有不少地標已被拆除或由新開發項目取代。華埠服務中心在阿罕布拉歷史學會等機構協助下，將這些逐漸消失的城市記憶重新呈現在牆面上。

畫中可見昔日的Midwick鄉村俱樂部（Midwick Country Club）、庇里牛斯城堡（Pyrenees Castle）、阿罕布拉機場、阿罕布拉飯店、Main Street建築群及阿罕布拉時鐘，並穿插不同風格的歷史民宅與林蔭街道，勾勒城市多年來發展軌跡。

壁畫還描繪火車、電車、汽車，以及在當地經營多年的Fosselman's冰淇淋貨車。20世紀美國插畫家Norman Rockwell曾在阿罕布拉居住，其身影也被納入畫中，與不同年代居民共同呈現這座城市多元的歷史面貌。

聯邦眾議員趙美心表示，這不只是一場藝術揭幕儀式，也是向阿罕布拉歷史致敬。華埠服務中心在設計過程中邀請居民參與討論，使壁畫不僅記錄城市故事，也有機會啟發年輕一代認識及思考家鄉歷史。

加州眾議員方樹強表示，在凡事講求電子化的時代，華埠服務中心選擇以手繪方式向民眾講述城市故事，別具意義。阿罕布拉市議員Katherine Lee則感謝居民參與，並肯定該中心透過醫療博覽會等免費活動服務社區。

華埠服務中心總裁暨執行長伍競群表示，保存歷史十分重要，應讓後代了解城市的過往。他歡迎家長帶孩子前來觀賞壁畫。伍競群同時指出，華埠服務中心近日獲得聯邦衛生資源暨服務管理局頒發「2026年醫療中心品質領導者金獎」，將繼續為社區提供服務。

趙美心表示，這不只是一場藝術揭幕儀式，也是向阿罕布拉歷史致敬。左起：CSC董事會主席羅哈蘇、伍競群、趙美心及Kerne Erickson。（CSC提供）