阿罕布拉市復古長卷壁畫 重現昔日地標
阿罕布拉市一面原本普通的社區健康中心外牆，如今化身為城市歷史長卷。華埠服務中心邀請壁畫家Kerne Erickson，以復古畫風重現當地昔日的機場、飯店、電車與歷史民宅。這幅大型壁畫歷經近一年討論籌備、兩個月現場創作，8日在華埠服務中心社區健康中心（CSC Health Center）揭幕。
超過50位嘉賓及社區民眾出席揭幕儀式。壁畫以阿罕布拉不同時期的城市景觀為主題，部分建築至今仍然存在，也有不少地標已被拆除或由新開發項目取代。華埠服務中心在阿罕布拉歷史學會等機構協助下，將這些逐漸消失的城市記憶重新呈現在牆面上。
畫中可見昔日的Midwick鄉村俱樂部（Midwick Country Club）、庇里牛斯城堡（Pyrenees Castle）、阿罕布拉機場、阿罕布拉飯店、Main Street建築群及阿罕布拉時鐘，並穿插不同風格的歷史民宅與林蔭街道，勾勒城市多年來發展軌跡。
壁畫還描繪火車、電車、汽車，以及在當地經營多年的Fosselman's冰淇淋貨車。20世紀美國插畫家Norman Rockwell曾在阿罕布拉居住，其身影也被納入畫中，與不同年代居民共同呈現這座城市多元的歷史面貌。
聯邦眾議員趙美心表示，這不只是一場藝術揭幕儀式，也是向阿罕布拉歷史致敬。華埠服務中心在設計過程中邀請居民參與討論，使壁畫不僅記錄城市故事，也有機會啟發年輕一代認識及思考家鄉歷史。
加州眾議員方樹強表示，在凡事講求電子化的時代，華埠服務中心選擇以手繪方式向民眾講述城市故事，別具意義。阿罕布拉市議員Katherine Lee則感謝居民參與，並肯定該中心透過醫療博覽會等免費活動服務社區。
華埠服務中心總裁暨執行長伍競群表示，保存歷史十分重要，應讓後代了解城市的過往。他歡迎家長帶孩子前來觀賞壁畫。伍競群同時指出，華埠服務中心近日獲得聯邦衛生資源暨服務管理局頒發「2026年醫療中心品質領導者金獎」，將繼續為社區提供服務。
這項計畫由華埠服務中心主導，邀請壁畫家 Kerne Erickson 創作，最後在華埠服務中心社區健康中心（CSC Health Center）外牆完成並揭幕，成為社區新的歷史景觀。 畫中重現 Midwick 鄉村俱樂部、庇里牛斯城堡、阿罕布拉機場、阿罕布拉飯店、Main Street 建築群與時鐘，並加入火車、電車、汽車及 Fosselman's 冰淇淋貨車等元素。 官方認為壁畫不只是藝術作品，更是保存地方記憶、教育年輕世代的方式；趙美心、方樹強與 Katherine Lee 都肯定其歷史價值與社區參與，伍競群也強調要讓後代了解城市過往。
精華 FAQ
這項計畫由華埠服務中心主導，邀請壁畫家 Kerne Erickson 創作，最後在華埠服務中心社區健康中心（CSC Health Center）外牆完成並揭幕，成為社區新的歷史景觀。
畫中重現 Midwick 鄉村俱樂部、庇里牛斯城堡、阿罕布拉機場、阿罕布拉飯店、Main Street 建築群與時鐘，並加入火車、電車、汽車及 Fosselman's 冰淇淋貨車等元素。
官方認為壁畫不只是藝術作品，更是保存地方記憶、教育年輕世代的方式；趙美心、方樹強與 Katherine Lee 都肯定其歷史價值與社區參與，伍競群也強調要讓後代了解城市過往。
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