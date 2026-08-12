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國際獅子會D4L2新總監 黃玲玲就職

記者張宏／洛杉磯報導
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國際獅子會District 4-L2日前舉行第89屆總監暨內閣就職典禮，圖為新任...
國際獅子會District 4-L2日前舉行第89屆總監暨內閣就職典禮，圖為新任總監黃玲玲（右五）和大家合影。（記者張宏／攝影）

國際獅子會District 4-L2（簡稱D4L2）日前舉行第89屆總監暨內閣就職典禮，黃玲玲（Jany Huang）就任第89屆總監，未來一年將積極推動會員發展、新分會成立、社區服務、人道關懷及國際獅子會基金會（LCIF）等公益工作。

加州參議員Bob Archuleta（中）和聖蓋博市議員候選人Wendy王（右）...
加州參議員Bob Archuleta（中）和聖蓋博市議員候選人Wendy王（右）合影。（記者張宏／攝影）

黃玲玲表示，自今年7月以來D4L2會員已增加87名，在會員發展方面與會員發展團隊共同訂下目標，希望今年能夠增加400名會員。同時也積極拓展新的獅子會分會，目前已新創兩個分會，正等待最後核准。今年口號是「以善良引領、以團結凝聚力量、以服務共創希望」，希望能夠成立更多新的分會，讓獅子會有更多雙手和愛心，也有更多力量一起服務社區。

國際獅子會District 4-L2新任總監黃玲玲（中）和前任總監呂政達（右）等...
國際獅子會District 4-L2新任總監黃玲玲（中）和前任總監呂政達（右）等人合影。（記者張宏／攝影）

在服務方面，今年D4L2規畫許多重要服務活動，包括為低收入家庭的學生捐贈將近1100個書包及舉辦心理健康活動、糖尿病健走、飢餓救助，並為身心障礙青年舉辦聖誕佳節活動。同時也積極參與「為生命接力」癌症公益活動，為癌症防治與相關服務募集善款，為癌症患者及其家庭帶來更多希望。

國際獅子會District 4-L2日前舉行第89屆總監暨內閣就職典禮，黃玲玲（...
國際獅子會District 4-L2日前舉行第89屆總監暨內閣就職典禮，黃玲玲（Jany Huang，右）就任第89屆總監。（主辦方提供）

她表示，國際獅子會基金會迄今愛心接龍捐款已達到約6萬1000美元，愛心無國界，服務也沒有國界，無論災難發生在哪一個國家，只要有人需要幫助，獅子會的愛與服務就會到達那裡。未來還會舉辦多項募款活動，只要大家團結在一起，就能發揮更大力量。

典禮當晚國際獅子會領袖、政府官員及社區代表共同見證新任總監及團隊就職，包括國際理事Liz Crooke、前國際理事Larry Dicus、前議會議長Roger Powell、D4L2總監Francis Lee、聯邦眾議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta、聖蓋博市副市長丁言愉及多名歷屆總監、獅子會領袖與社區嘉賓。

精華 FAQ

  • 她表示未來一年將聚焦會員發展、新分會成立、社區服務、人道關懷及LCIF公益工作，並以團結與善良帶動更多人投入獅子會服務。

  • 自今年7月以來會員已增加87名，目標是全年再增400名會員；同時已新創2個分會，正等待最後核准，盼持續擴大服務網絡。

  • 包括捐贈近1100個書包給低收入家庭學生、舉辦心理健康活動、糖尿病健走、飢餓救助，以及為身心障礙青年辦聖誕活動和癌症公益募款。

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