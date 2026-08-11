自行車道騎到路沒了… 「怎麼走」華人上路傻眼

華人Charlie花費約3000美元購買自行車，希望藉騎行鍛鍊身體，首次上路卻因部分路段缺乏自行車道而感到困惑。（受訪者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人Charlie首次騎車，卻遇到自行車道突然中斷的路段。

華人Charlie首次騎車，卻遇到自行車道突然中斷的路段。 重點二： 加州法規允許騎士在危險或無法並行時占用整條車道。

加州法規允許騎士在危險或無法並行時占用整條車道。 重點三：駕駛超車自行車須留3英尺，且不可任意跨越雙黃線。

為鍛鍊身體，居住在巴沙迪那市的華人 Charlie花費約3000美元購買一輛自行車，興高采烈首次上路，卻發現不少地方沒有自行車道，有些路段更是騎到一半車道突然中斷，前方只剩汽車行駛的普通車道，讓他不知該靠邊、騎上人行道，還是直接進入車流。

「有自行車道時很安心，但騎著騎著突然沒有了，就不知道接下來該怎麼走。」Charlie表示，南加州 部分道路車速較快，路肩狹窄，路邊又停滿車輛。他擔心太靠右可能撞上坑洞、碎石或突然打開的車門；若進入普通車道，又怕阻擋汽車，甚至被按喇叭。

如何與自行車共享道路，也困擾不少駕駛者。居住洛杉磯 的董小姐表示，她開車時經常遇到自行車騎士在前方緩慢行駛，時速有時只有約10英里。「不知道能不能超車，但一直跟著又很浪費時間，有時後面已經排了好幾輛車。」

沒有自行車道 這些情況可占用車道

為此，記者向加州公路巡警局(CHP)諮詢相關規定。CHP回覆本報表示，當自行車道結束，騎士並非一定要緊貼路緣。根據加州車輛法第21202條，速度低於其他車流的自行車，在沒有自行車道的道路上，原則上應盡可能靠右行駛，但法律同時列有多項例外。

如果騎士需要超越同方向的自行車或車輛、準備左轉、避開碎石、坑洞及停放車輛突然開門等危險，或車道寬度不足以讓汽車與自行車安全並排行駛，都可向左移動，必要時占用整條車道。接近允許車輛右轉的路口或車道入口時，也可離開道路最右側。

CHP表示，自行車道結束後，若符合上述情況，騎士在確認安全並適當打出手勢的前提下，可以合法進入普通車道。駕駛者不能僅因自行車速度較慢，就認為對方占道或違法。

超車至少留3英尺 不可隨意跨雙黃線

對於董小姐遇到的情況，CHP指出，駕駛應將自行車視為速度較慢的交通工具，先減速並保持耐心。根據加州「3英尺安全法」，汽車從後方超越同方向行駛的自行車時，兩者至少應保持3英尺距離。

如果汽車與自行車位於同一車道，且旁邊有同方向車道，在安全、可行且法律允許的情況下，駕駛應先換到相鄰車道再超車。若道路太窄，無法留出3英尺距離，也沒有其他同向車道，駕駛必須減速等待，直到可以在不危及騎士的情況下超越，而不能貼著自行車勉強通過。

至於能否跨越雙黃線超車，CHP表示，根據加州車輛法第21460條，跨越雙黃線通常屬於違法行為。即使自行車速度很慢，駕駛也應等待合法、安全的超車機會。

洛縣多數自行車死亡事故路段無專用道

洛杉磯時報曾報導，洛縣道路系統長期以汽車為核心設計，自行車騎士經常須在擁擠或路況欠佳的道路上與汽車共享空間。自行車倡議組織BikeLA一份報告指出，洛杉磯地區約85%的自行車死亡事故，發生在沒有專用自行車道的道路上。

巴沙迪那近年雖增加自行車設施，路網仍存在缺口。Pasadena Now報導，市府計畫在Union Street部分路段增建約半英里自行車設施，銜接現有自行車道。市府近期也針對四條住宅道路研究減速丘、路緣延伸及交通圓環等措施；相關路段五年間共發生288宗碰撞事故，其中九宗造成重傷、一宗致命。

CHP提醒，騎士必須與汽車同方向行駛。18歲以下騎士及乘客依法須佩戴合格安全帽；夜間騎行須配備前燈及反光裝置。離開自行車道、換道或轉彎前，也應觀察後方車流並打出手勢。

Charlie表示，他不會因此放棄騎行，但今後會先研究路線，優先選擇有保護式自行車道或車流較少的道路。「真正上路才發現，騎士和駕駛都需要知道規則，任何一方不了解，都可能發生危險。」