瑞典桌球名將本特松執教南加20年 率弟子參加LA Open

在南加州執教桌球20年的前瑞典桌球傳奇名將Stellan Bengtsson（右）與LA Open創辦人徐永泰。（記者啟鉻／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑞典桌球傳奇本特松在南加州執教已經20年。

瑞典桌球傳奇本特松在南加州執教已經20年。 重點二： 他長期培養11歲至15歲青少年，協助備戰全美賽事。

他長期培養11歲至15歲青少年，協助備戰全美賽事。 重點三：LA Open吸引外國選手參賽，規模未來仍可能持續擴大。

在2026 LA Open桌球公開賽，有一位曾在上世紀70年代獲世界桌球冠軍的瑞典 傳奇名將、本特松(Stellan Bengtsson)，他在南加 擔任教練20年，多次率領執教的少年選手參加LA Open賽事。

本特松被譽為瑞典桌球傳奇名將，他表示，2006年移居南加州，已在聖地牙哥 生活及執教20年。目前，他主要培養11歲至15歲的青少年球員，希望幫助他們提升技術，達到參加全美賽事的水平，其中部分學員也曾參加國際比賽。

談到LA Open桌球公開賽，他表示，這是當地規模最大的桌球賽事之一。由於比賽吸引部分外國選手參加，因此也成為很多桌球球員每年最期待的賽事。

他對賽事未來的發展相當樂觀，認為參賽規模還會繼續擴大。隨著參賽人數增加，主辦單位今後甚至可能需要尋找更大的比賽場地。

談到自己的家庭，他表示，他與美籍妻子是在1973年世界桌球錦標賽期間相識，兩人結婚已有40年。移居南加州後，他仍持續投入桌球教學，希望將多年累積的國際比賽及執教經驗傳承給年輕一代。

據資料，上世紀70年代前後，世界乒壇長期由亞洲選手占主導，瑞典名將本特松被譽為打破這一格局的劃時代人物。身高僅167公分的本特松，憑藉出色的速度、技術和頑強鬥志，在賽場贏得「小巨人」美譽。1971年日本名古屋世界乒乓球錦標賽，年僅18歲的他一戰成名，成為歷史上首位奪得世乒賽男子單打冠軍的瑞典選手。職業生涯中，本特松共奪得3項世界冠軍。