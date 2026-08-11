我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

日本選手有延大夢奪LA Open單打冠軍 抱回1萬元獎金

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026 LA Open桌球公開賽9日單打決賽舉行。日本選手有延大夢（左）在最後...
2026 LA Open桌球公開賽9日單打決賽舉行。日本選手有延大夢（左）在最後一天的單打決賽中擊敗頭號種子、前法國國家隊選手Enzo Angles（右），首度奪得公開組單打冠軍，並抱走1萬美元獎金。（主辦者提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：有延大夢擊敗Enzo Angles，首奪LA Open公開組單打冠軍。
  • 重點二：四強賽他鏖戰7局逆轉寇磊，展現強韌心態與穩定發揮。
  • 重點三：本屆賽事競爭升溫，南加州桌球熱度與參賽水準同步提升。

2026 LA Open桌球公開賽8日至9日舉行。日本選手有延大夢（Taimu Arinobu）在最後一天的單打決賽中，擊敗頭號種子、前法國國家隊選手Enzo Angles，首度奪得公開組單打冠軍，並抱走1萬美元獎金。賽事主辦方表示，今年各年齡組競爭均較往年更加激烈，顯示南加州桌球運動持續升溫。

賽事首席營運官葉安利表示，有延大夢曾多次參加LA Open，過去兩年均獲公開組單打季軍，並兩度拿下雙打亞軍。今年他與Ryohei Kanoya搭檔出戰雙打，在四強賽不敵馬金寶與Udaya組合，再度無緣爭冠。

不過，有延大夢在單打賽場一路過關斬將，並在四強賽遭遇強敵寇磊。雙方鏖戰七局才分出勝負。決勝局中，有延大夢開局一度落後，但他始終沒有放棄，憑藉頑強意志與穩定發揮逐步追趕，最終以13比11險勝寇磊，驚險挺進決賽。

決賽中，有延大夢面對本屆賽事頭號種子Enzo Angles，積分高達2795分，目前已移居南加州橙縣。另一名四強選手寇磊則曾入選烏克蘭國家隊並參加奧運，移民美國後目前在北加州執教。今年4月，Enzo Angles與寇磊曾在橙縣桌球俱樂部公開賽冠軍戰交手，當時由寇磊奪冠。

有延大夢在決賽延續四強賽逆轉獲勝後的高昂氣勢，開賽便迅速掌握比賽節奏。他以強勢進攻結合嚴密防守，令Enzo Angles難以招架，最終連下四局，以4比0奪得冠軍。Enzo Angles獲得亞軍，寇磊與Senura Silva並列季軍。

公開組雙打方面，寇磊與Yuan-Yu Wu搭檔奪冠，馬金寶與Udaya組合獲得亞軍；有延大夢與Ryohei Kanoya，以及張天瑞與Senura Silva兩組選手並列季軍。

賽事委員會名譽主席傅瑩瑩另向馬金寶頒發獎盃。雖然馬金寶今年未能再度奪得單打冠軍，但他多年來曾三度在LA Open公開組單打封王，主辦方特別表揚他過去在賽事中優異表現與貢獻。

LA Open創辦人徐永泰表示，隨著賽事影響力逐年擴大，南加州各地桌球俱樂部的會員人數持續增加，參賽者整體水準也明顯提升，各年齡組競爭均比以往更加激烈。

徐永泰十分關注美國桌球運動發展趨勢。他指出，美國職業桌球大聯盟（MLTT）於2023年成立，是美國歷史上首個職業桌球聯賽，吸引來自世界各地的頂尖職業選手及奧運級球員參與。中國桌球大滿貫得主樊振東也以投資人身分加入MLTT。

LA Open創辦人徐永泰表示，隨著賽事影響力逐年擴大，南加州各地桌球俱樂部的會...
LA Open創辦人徐永泰表示，隨著賽事影響力逐年擴大，南加州各地桌球俱樂部的會員人數持續增加，參賽者的整體水準也明顯提升，各年齡組的競爭均比以往更加激烈。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 日本選手有延大夢在公開組單打決賽擊敗頭號種子Enzo Angles，首次奪下LA Open單打冠軍，並獲得1萬美元獎金，寫下個人最佳成績。

  • 他在四強賽對上寇磊，雙方打滿7局才分出勝負。有延大夢在決勝局一度落後仍不放棄，最後以13比11逆轉，驚險挺進決賽。

  • 主辦方表示，今年各年齡組的競爭都比往年更激烈，反映南加州桌球運動持續升溫，參賽者整體水準提高，賽事影響力也逐年擴大。

日本 加州

上一則

加州首購電動車補貼 特斯拉額度5天耗盡

下一則

全球首座AI博物館洛城開幕 心跳、體溫、氣味多重感官體驗

延伸閱讀

童年受助結下跨世代緣分 李敏華感恩支持LA Open

童年受助結下跨世代緣分 李敏華感恩支持LA Open
台選手創紀錄…36歲周天成中國羽賽奪冠 超級1000最年長

台選手創紀錄…36歲周天成中國羽賽奪冠 超級1000最年長
網球／莎芭蓮卡聯手約克維奇 搶8月美網混雙百萬獎金

網球／莎芭蓮卡聯手約克維奇 搶8月美網混雙百萬獎金
南加州廣府人聯誼會粵語歌唱大賽 報名要快

南加州廣府人聯誼會粵語歌唱大賽 報名要快
多倫多女網／謝淑薇女雙闖4強 下戰強碰奧運金牌

多倫多女網／謝淑薇女雙闖4強 下戰強碰奧運金牌
第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」