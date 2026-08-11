日本選手有延大夢奪LA Open單打冠軍 抱回1萬元獎金

2026 LA Open桌球公開賽9日單打決賽舉行。日本選手有延大夢（左）在最後一天的單打決賽中擊敗頭號種子、前法國國家隊選手Enzo Angles（右），首度奪得公開組單打冠軍，並抱走1萬美元獎金。（主辦者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 有延大夢擊敗Enzo Angles，首奪LA Open公開組單打冠軍。

有延大夢擊敗Enzo Angles，首奪LA Open公開組單打冠軍。 重點二： 四強賽他鏖戰7局逆轉寇磊，展現強韌心態與穩定發揮。

四強賽他鏖戰7局逆轉寇磊，展現強韌心態與穩定發揮。 重點三：本屆賽事競爭升溫，南加州桌球熱度與參賽水準同步提升。

2026 LA Open桌球公開賽8日至9日舉行。日本 選手有延大夢（Taimu Arinobu）在最後一天的單打決賽中，擊敗頭號種子、前法國國家隊選手Enzo Angles，首度奪得公開組單打冠軍，並抱走1萬美元獎金。賽事主辦方表示，今年各年齡組競爭均較往年更加激烈，顯示南加州 桌球運動持續升溫。

賽事首席營運官葉安利表示，有延大夢曾多次參加LA Open，過去兩年均獲公開組單打季軍，並兩度拿下雙打亞軍。今年他與Ryohei Kanoya搭檔出戰雙打，在四強賽不敵馬金寶與Udaya組合，再度無緣爭冠。

不過，有延大夢在單打賽場一路過關斬將，並在四強賽遭遇強敵寇磊。雙方鏖戰七局才分出勝負。決勝局中，有延大夢開局一度落後，但他始終沒有放棄，憑藉頑強意志與穩定發揮逐步追趕，最終以13比11險勝寇磊，驚險挺進決賽。

決賽中，有延大夢面對本屆賽事頭號種子Enzo Angles，積分高達2795分，目前已移居南加州橙縣。另一名四強選手寇磊則曾入選烏克蘭國家隊並參加奧運，移民美國後目前在北加州執教。今年4月，Enzo Angles與寇磊曾在橙縣桌球俱樂部公開賽冠軍戰交手，當時由寇磊奪冠。

有延大夢在決賽延續四強賽逆轉獲勝後的高昂氣勢，開賽便迅速掌握比賽節奏。他以強勢進攻結合嚴密防守，令Enzo Angles難以招架，最終連下四局，以4比0奪得冠軍。Enzo Angles獲得亞軍，寇磊與Senura Silva並列季軍。

公開組雙打方面，寇磊與Yuan-Yu Wu搭檔奪冠，馬金寶與Udaya組合獲得亞軍；有延大夢與Ryohei Kanoya，以及張天瑞與Senura Silva兩組選手並列季軍。

賽事委員會名譽主席傅瑩瑩另向馬金寶頒發獎盃。雖然馬金寶今年未能再度奪得單打冠軍，但他多年來曾三度在LA Open公開組單打封王，主辦方特別表揚他過去在賽事中優異表現與貢獻。

LA Open創辦人徐永泰表示，隨著賽事影響力逐年擴大，南加州各地桌球俱樂部的會員人數持續增加，參賽者整體水準也明顯提升，各年齡組競爭均比以往更加激烈。

徐永泰十分關注美國桌球運動發展趨勢。他指出，美國職業桌球大聯盟（MLTT）於2023年成立，是美國歷史上首個職業桌球聯賽，吸引來自世界各地的頂尖職業選手及奧運級球員參與。中國桌球大滿貫得主樊振東也以投資人身分加入MLTT。

LA Open創辦人徐永泰表示，隨著賽事影響力逐年擴大，南加州各地桌球俱樂部的會員人數持續增加，參賽者的整體水準也明顯提升，各年齡組的競爭均比以往更加激烈。（記者啟鉻／攝影）