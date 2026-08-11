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欲走私美軍設備至中國 29歲華男認罪 交易內幕曝光

記者子為／綜合報導
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中國公民陳丁偉承認企圖購買美軍使用的軍規衛星數據機及無線電設備，再走私至中國。示...
中國公民陳丁偉承認企圖購買美軍使用的軍規衛星數據機及無線電設備，再走私至中國。示意圖。（AI生成）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：29歲中國公民陳丁偉認罪，承認企圖走私美軍軍規通訊設備至中國。
  • 重點二：他們先後考慮瑞士、塞班島與墨西哥轉運，最終選擇經墨西哥走私。
  • 重點三：交易以現金與USDT支付，並用加密通訊與冷錢包規避追查。

美國司法部（DOJ）10日表示，29歲中國公民陳丁偉（Dingwei Chen，音譯）當天在猶他州鹽湖城聯邦法院認罪，承認違反「武器出口管制法」，企圖購買美軍使用的軍規衛星數據機及無線電設備，再走私至中國。他最高可能面臨20年監禁，法院定於10月19日宣判。

根據司法部公布資料，聯邦地區法官David Sam已接受陳丁偉的認罪答辯。陳丁偉企圖購買的通訊設備由美國公司為美軍製造，未經國務院國防貿易管制局核發許可，不得合法出口。司法部指出，該部門通常不會批准向中國出口軍事物品及服務。

法院紀錄顯示，陳丁偉與身在中國的其他人合作，試圖透過黑市向外國軍火商取得這批敏感通訊設備，並先後討論多種運往中國方法。他們最初打算經瑞士轉運，後來考慮到塞班島取貨，最終決定經墨西哥走私。

為購買10台數據機，陳丁偉等人先支付逾4萬美元訂金，之後改用加密貨幣交易，另支付價值約3萬美元的穩定幣USDT（泰達幣）。根據法院文件，陳丁偉等人在通訊中稱，冷錢包（將加密貨幣私鑰離線保存的工具）「本質上就是匿名銀行帳戶」，透過冷錢包進行的交易「私密且無法追蹤」。

司法部表示，陳丁偉等人還利用加密通訊應用程式聯絡，以躲避執法部門偵查。陳丁偉曾在對話中聲稱，這筆交易只是開始，他還有資金購買價值數千萬美元的其他軍事設備。

司法部國家安全事務助理部長John A. Eisenberg表示，陳丁偉試圖將敏感的美國軍事技術轉移至中國，這些技術未來可能被用來對付美國。國土安全調查處（HSI）紐澤西辦公室代理主管Spiros Karabinas則表示，這次認罪顯示，任何企圖非法採購、出口或轉移美國敏感軍事設備及技術的人，都將面臨嚴重後果。

國防刑事調查局（DCIS）局長James R. Ives表示，先進通訊系統對保障美軍人員安全、確保其在現代戰場執行任務至關重要，因此必須防止相關技術遭非法取得及出口。

本案由國土安全調查處與國防刑事調查局調查，司法部國家安全司反情報與出口管制科檢察官Christopher Magnani負責起訴。

精華 FAQ

  • 他被指試圖購買由美國公司為美軍製造的軍規衛星數據機與無線電設備，這些物品屬敏感軍事通訊技術，未經許可不得出口到中國。

  • 法院文件顯示，他們曾考慮經瑞士轉運，也想過在塞班島取貨，最終決定改走墨西哥路線，藉此把設備偷偷運往中國。

  • 司法部指出，這些先進通訊技術若被非法轉移到中國，未來可能被用來對付美國；且涉案者還用加密貨幣與加密通訊躲避偵查。

司法部 猶他州

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