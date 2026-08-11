我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

淘寶大批商品 突對美用戶設限 華人「天塌了」

記者趙健／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
淘寶大批商品點進去後不再顯示詳情，而是跳出「此商品暫不支持向您所在地區出售」的提...
淘寶大批商品點進去後不再顯示詳情，而是跳出「此商品暫不支持向您所在地區出售」的提示。（受訪人提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：淘寶大批商品對美國用戶突設地區限制。
  • 重點二：部分商品改地址至中國後仍無法查看購買。
  • 重點三：美瞳美妝保健品等多類商品受影響未明。

「天塌了，這點快樂都被剝奪了。」最近，不少在美華人打開淘寶時發現，原本熟悉的購物方式悄悄變了。大批商品點進去後不再顯示詳情，而是直接跳出「此商品暫不支持向您所在地區出售」的提示。更讓人困惑的是，即使將收貨地址改成中國，部分商品仍然無法查看和購買。

對不少華人來說，淘寶一直是生活中的「隱藏購物渠道」。美國不是買不到東西，但在淘寶上，中國本土品牌、小眾生活用品、亞洲美妝等選擇更多，價格也更有吸引力。即使很多淘寶商品不提供美國直郵，許多人也會先寄到中國境內的集運倉，再透過第三方轉運公司送到美國。

住在洛杉磯的Sandy就是淘寶常客。她會將不同店家的商品集中寄到中國轉運倉，湊成一箱後再運來美國。

然而最近一兩個月，她發現淘寶不好逛了。起初只是個別商品無法打開，後來搜索其他商品時，也不時遇到同樣情況。商品頁面顯示：「您所在的區域不在我們提供服務的範圍內，如您使用代理網絡登錄，請關閉。」

她剛開始以為是平台自動識別自己的美國地址造成限制，於是將地址改回中國，結果仍然無法進入商品頁面。「我又不是把東西寄到美國，只是寄到中國倉庫，為什麼連看都不能看？」

對一些喜歡購買亞洲美妝的華人而言，影響更加明顯。不少人平時透過淘寶購買日韓美妝和美瞳，再透過集運寄來美國，不僅價格可能比在美國本土購買便宜，款式和新品選擇也更多。然而近期，美瞳、彩妝、護膚品和指甲油等商品頻繁出現地區限制，一些國際品牌代購商品也無法打開。

受到影響的還不只是想把商品運來美國的人。在美國生活多年的張女士，經常透過淘寶替中國的父母買東西，她會直接在美國下單，收貨地址都是父母家，商品無需跨境。然而，最近她想替家人選購一些保健品，卻發現部分商品同樣無法打開。張女士說，「收貨人在中國、地址在中國，東西也不會離開中國，我就想不明白了。」

記者實測也發現，在美國瀏覽淘寶，部分商品點擊後會直接進入地區限制頁面；即使將購買及收貨地區調整為中國後，商品仍出現相同提示。目前，遇到限制的商品包括美瞳、化妝品、護膚品、指甲油、衛生巾、牛肉乾、芝麻油、各類穀物粉、火鍋調料、保健品及部分國際品牌商品。不過，不同用戶、店家及商品的實際情況可能存在差異，目前也沒有官方說明哪些品類被限制。

限制頁面提供「了解更多規則」選項，點擊後可進入規則中心，其中列有「大陸禁止輸出物品清單」、「港澳台地區禁限售物品清單」以及「海外禁限售物品清單」等內容。然而，僅從相關提示和規則，尚無法判斷此次美國用戶遭遇的限制，究竟是依據網路IP地址、帳戶所在地、商品種類，還是其他平台機制。

精華 FAQ

  • 許多商品點進去後不再顯示詳情，而是直接提示「此商品暫不支持向您所在地區出售」，部分用戶即使更改地址仍無法查看或購買。

  • 華人過去常先把商品寄到中國集運倉，再透過第三方轉運到美國；如今不少商品連頁面都打不開，連這種跨境轉運的購物方式也被卡住。

  • 受限品類包括美瞳、彩妝、護膚品、指甲油、衛生巾、牛肉乾、芝麻油、穀物粉、火鍋調料、保健品及部分國際品牌商品，但實際情況因帳號和店家而異。

華人 淘寶

上一則

現實版貓鼠遊戲 加男假扮飛行員 5年搭數百次免費航班

下一則

老伴過世婦人壽險解約 紅藍卡保費翻倍

延伸閱讀

淘寶賣好市多單次會員卡1張3美元 華人熱議

淘寶賣好市多單次會員卡1張3美元 華人熱議
梅子鹽當成毒品 雙重國籍華女被海關查2小時

梅子鹽當成毒品 雙重國籍華女被海關查2小時
超市自有品牌 擺脫「窮人才買」標籤 低價吸引高收入群

超市自有品牌 擺脫「窮人才買」標籤 低價吸引高收入群
中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」
內含罌粟籽 Trader Joe'美人氣調味料遭海關沒收

內含罌粟籽 Trader Joe'美人氣調味料遭海關沒收
商場小攤位創業想成功 先精算人流、租金

商場小攤位創業想成功 先精算人流、租金

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」