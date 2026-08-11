中國國樂團音樂會 楊春林等名家精采獻藝

南加州中國國樂團2026年度音樂對日前在蘇菲亞克拉克劇院盛大舉辦，14首曲目精彩登場。（南加州中國國樂團提供）

南加州 中國國樂團（CMASC）日前在Sophia B. Clarke劇院舉辦年度旗艦音樂會《馬鳴仲夏·名家名曲音樂會》，14首曲目精彩登場，南加 各界愛樂人士齊聚一堂，400座位座無虛席。

音樂會由樂團常任指揮邢長江執棒，以台灣作曲家林煜庭創作的《歡樂中國節》揭開序幕，歡騰熱烈的旋律瞬間點燃全場氣氛。

本場音樂會亮點之一，是民族管弦樂經典《美麗的鳳尾竹》北美首演。原創作曲家、中國東方歌舞團國家一級指揮兼作曲家楊春林，特地從北京來洛親自執棒，帶領南加州中國國樂團詮釋自己的代表作品。作品由吹管樂首席范凱倫以巴烏領奏，高胡演奏家楊永娟共同演出，帶領觀眾走入充滿詩意與民族風情的西雙版納。楊春林編曲的《可愛的茉莉花》、《歌劇名曲四連奏》及《紅樓組曲》在本次音樂上演出，充分展現中國民族管弦樂的豐富音色變化和層次之美。

中國二胡大師朱昌耀，以「大廣弦」深情演奏台灣民謠《思想起》，渾厚溫潤的音色感動全場；《𠲍𠲍銅仔》，則展現深厚功力與精湛技巧。朱昌耀並與青年革胡演奏家合作二重奏《相望》，巧妙融合《綠島小夜曲》和《鼓浪嶼之波》兩首經典旋律，以音樂寄託跨越海峽的思念與情感。隨後，他再與揚琴演奏家吳文英合奏江南絲竹經典《三六》，細膩流暢的音樂對話贏得現場熱烈掌聲。 南加州中國國樂團2026年度音樂對日前在Sophia B. Clarke劇院盛大舉辦，14首曲目精彩登場。（南加州中國國樂團提供）

本次演出名家薈萃，各展風采。揚琴演奏家吳文英帶來獲獎作品《春顏·聞鶯》；中國國家一級演員楊永娟演出京胡名曲《夜深沉》，搭配魯淑萍老師大鼓伴奏，將京劇音樂的力與美發揮得淋漓盡致；青年演奏家范凱倫演奏《揚鞭催馬運糧忙》；近期參與多部好萊塢電影配樂錄製的琵琶首席劉玉，則以《十面埋伏》展現精湛指法與磅礡氣勢；曾參與多部好萊塢電影配樂錄製的嗩吶演奏家于璋，以經典名曲《百鳥朝鳳》壓軸，贏得全場如雷掌聲。

團長李文玲表示，樂團成立11周年，持續致力推廣中華傳統音樂文化，以音樂搭起文化交流的橋樑，未來樂團將攜手更多優秀音樂家，推出更多精緻動人的國樂演出，讓傳統國樂在海外持續發光發熱。

南加州中國國樂團2026年度音樂對日前在蘇菲亞克拉克劇院盛大舉辦，14首曲目精彩登場。（南加州中國國樂團提供）