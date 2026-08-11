亞凱迪亞華人協會新會長彭濤就職

在國會議員趙美心（中）的見證下，劉伊俐（左）與新會長彭濤完成交接。（亞凱迪亞華人協會）

亞凱迪亞華人 協會（ACA）7日晚在亞凱迪亞社區中心舉行2026至2027年度會長暨理事會就職典禮，彭濤（Tao Peng）接任會長。國會眾議員 趙美心（Judy Chu）到場為新任會長及理事會成員監誓，共同見證ACA邁入第44年。

亞凱迪亞市長鄭博仁帶領全場效忠宣誓，並向卸任理事頒發感謝狀；副市長傅達文、新任第三區市議員韓明詮(John Han)及市政經理Dominic Lazzaretto等亦出席。來自警局、消防局、學區、商會及社區各非營利組織代表，以及ACA長期贊助商、理事和各界友好等上百人出席活動。 亞凱迪亞華人協會（ACA）7日晚在亞凱迪亞社區中心舉行2026至2027年度會長暨理事會就職典禮。（亞凱迪亞華人協會）

彭濤接替2025至2026年度會長劉伊俐。劉伊俐任內以「尊重、韌性、責任」為年度主題，持續推動ACA各項社區服務，並於典禮中與卸任理事一同獲頒感謝狀，感謝他們過去一年的服務與付出。

彭濤多年來積極參與ACA會務，曾多次擔任秘書長及副會長，對協會運作及社區服務具有豐富經驗。新一屆理事會大部分成員繼續留任，另有兩位新成員加入。

ACA新年度以 「連結、溝通、合作」為工作主題，著重加強與各界聯繫、凝聚社區力量，並將持續舉辦中秋節、農曆新年、法治日、一年兩度的電子廢棄物回收，以及警察消防員感謝活動等年度項目，以實際行動服務社區。彭濤表示：「攜手同行，我們可以為更好地為亞凱迪亞和社區服務。」

ACA年度慈善晚會也已展開籌備，訂於12月6日在Le Méridien Pasadena Arcadia舉行。ACA誠邀社區各界人士共襄盛舉，在交流與歡聚中凝聚力量，共同支持新年度的公益及社區服務。 趙美心（上排左六）為亞凱迪亞華人協會眾人頒發賀狀。（亞凱迪亞華人協會）