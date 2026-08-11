FASCA洛杉磯新生培訓 近40青年體驗台灣剉冰

FASCA青年學員參加台灣傳統剉冰體驗課程，現場與講師互動。（記者張庭瑜/攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）洛杉磯 分會8日在洛僑中心舉行2026年新生培訓，近40名13至17歲青年參加，透過茶藝、台灣傳統剉冰等活動認識台灣文化，並接受團隊合作、領導力及社區服務等培訓。活動9日繼續安排客家藍染、大鼓及三太子等課程，並舉行結業典禮。 FASCA洛杉磯分會8日在洛杉磯僑教中心舉行2026年新生培訓始業式，青年學員及出席人員參加活動。（記者張庭瑜/攝影）

FASCA招收13至17歲青少年，除了文化課程，也提供發展領導能力及參與社區服務的平台，希望學員進一步認識台灣，未來將台灣文化元素帶入美國社會。

8日課程以台灣傳統剉冰為主題，由洛杉磯青年救國團介紹台灣早期冰品文化。洛杉磯青年救國團會長邱啟宜表示，此次配合夏季安排剉冰課程，讓在美國長大的青年從飲食體驗認識台灣。

學員製作的綜合剉冰加入紅豆、綠豆、花生、芒果、西瓜及鳳梨等配料，搭配以鳳梨熬製的糖水。邱啟宜說，部分學員起初對紅豆、綠豆等配料感到陌生，但實際品嘗後逐漸接受不同口感，課程也藉由甜、鹹及水果等不同風味的搭配，介紹台灣傳統冰品特色。

FASCA洛杉磯分會8日舉辦新生培訓，現場準備剉冰及多種水果、紅豆等配料，讓學員從飲食認識台灣文化。（記者張庭瑜/攝影）