我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

FASCA洛杉磯新生培訓 近40青年體驗台灣剉冰

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FASCA青年學員參加台灣傳統剉冰體驗課程，現場與講師互動。（記者張庭瑜/攝影）
FASCA青年學員參加台灣傳統剉冰體驗課程，現場與講師互動。（記者張庭瑜/攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）洛杉磯分會8日在洛僑中心舉行2026年新生培訓，近40名13至17歲青年參加，透過茶藝、台灣傳統剉冰等活動認識台灣文化，並接受團隊合作、領導力及社區服務等培訓。活動9日繼續安排客家藍染、大鼓及三太子等課程，並舉行結業典禮。

FASCA洛杉磯分會8日在洛杉磯僑教中心舉行2026年新生培訓始業式，青年學員及...
FASCA洛杉磯分會8日在洛杉磯僑教中心舉行2026年新生培訓始業式，青年學員及出席人員參加活動。（記者張庭瑜/攝影）

FASCA招收13至17歲青少年，除了文化課程，也提供發展領導能力及參與社區服務的平台，希望學員進一步認識台灣，未來將台灣文化元素帶入美國社會。

8日課程以台灣傳統剉冰為主題，由洛杉磯青年救國團介紹台灣早期冰品文化。洛杉磯青年救國團會長邱啟宜表示，此次配合夏季安排剉冰課程，讓在美國長大的青年從飲食體驗認識台灣。

學員製作的綜合剉冰加入紅豆、綠豆、花生、芒果、西瓜及鳳梨等配料，搭配以鳳梨熬製的糖水。邱啟宜說，部分學員起初對紅豆、綠豆等配料感到陌生，但實際品嘗後逐漸接受不同口感，課程也藉由甜、鹹及水果等不同風味的搭配，介紹台灣傳統冰品特色。

FASCA洛杉磯分會8日舉辦新生培訓，現場準備剉冰及多種水果、紅豆等配料，讓學員...
FASCA洛杉磯分會8日舉辦新生培訓，現場準備剉冰及多種水果、紅豆等配料，讓學員從飲食認識台灣文化。（記者張庭瑜/攝影）

精華 FAQ

  • 此次培訓於洛僑中心舉行，約有近40名13至17歲青年參加，內容結合文化體驗與能力培養，讓學員在活動中更深入認識台灣。

  • 8日以茶藝與台灣傳統剉冰為主，9日則續安排客家藍染、大鼓及三太子等課程，透過多元活動讓學員從飲食、工藝與民俗認識台灣。

  • FASCA希望招收13至17歲青少年，不只學習文化，也建立領導能力與參與社區服務的平台，進而把台灣文化元素帶入美國社會。

洛杉磯

上一則

中國淘寶大批商品 突然對美國用戶設限 華人「天塌了」

下一則

瑞典桌球名將本特松執教南加20年 率弟子參加LA Open

延伸閱讀

FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕

FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕
洛杉磯海外青年志工文化大使 8日教剉冰抗暑

洛杉磯海外青年志工文化大使 8日教剉冰抗暑
加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

加州客家會 熱情接待長庚科大參訪團

大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功

大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功
台灣會館 民眾體驗搓芋圓做刨冰

台灣會館 民眾體驗搓芋圓做刨冰
從科技營隊到跨世代人才培育　Junior NATEA西雅圖打造台裔青年領導力平台

從科技營隊到跨世代人才培育　Junior NATEA西雅圖打造台裔青年領導力平台

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」