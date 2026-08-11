FASCA洛杉磯新生培訓 近40青年體驗台灣剉冰
海外青年文化大使協會（FASCA）洛杉磯分會8日在洛僑中心舉行2026年新生培訓，近40名13至17歲青年參加，透過茶藝、台灣傳統剉冰等活動認識台灣文化，並接受團隊合作、領導力及社區服務等培訓。活動9日繼續安排客家藍染、大鼓及三太子等課程，並舉行結業典禮。
FASCA招收13至17歲青少年，除了文化課程，也提供發展領導能力及參與社區服務的平台，希望學員進一步認識台灣，未來將台灣文化元素帶入美國社會。
8日課程以台灣傳統剉冰為主題，由洛杉磯青年救國團介紹台灣早期冰品文化。洛杉磯青年救國團會長邱啟宜表示，此次配合夏季安排剉冰課程，讓在美國長大的青年從飲食體驗認識台灣。
學員製作的綜合剉冰加入紅豆、綠豆、花生、芒果、西瓜及鳳梨等配料，搭配以鳳梨熬製的糖水。邱啟宜說，部分學員起初對紅豆、綠豆等配料感到陌生，但實際品嘗後逐漸接受不同口感，課程也藉由甜、鹹及水果等不同風味的搭配，介紹台灣傳統冰品特色。
此次培訓於洛僑中心舉行，約有近40名13至17歲青年參加，內容結合文化體驗與能力培養，讓學員在活動中更深入認識台灣。 8日以茶藝與台灣傳統剉冰為主，9日則續安排客家藍染、大鼓及三太子等課程，透過多元活動讓學員從飲食、工藝與民俗認識台灣。 FASCA希望招收13至17歲青少年，不只學習文化，也建立領導能力與參與社區服務的平台，進而把台灣文化元素帶入美國社會。
精華 FAQ
此次培訓於洛僑中心舉行，約有近40名13至17歲青年參加，內容結合文化體驗與能力培養，讓學員在活動中更深入認識台灣。
8日以茶藝與台灣傳統剉冰為主，9日則續安排客家藍染、大鼓及三太子等課程，透過多元活動讓學員從飲食、工藝與民俗認識台灣。
FASCA希望招收13至17歲青少年，不只學習文化，也建立領導能力與參與社區服務的平台，進而把台灣文化元素帶入美國社會。
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