Taco Bell煮豆子過程 網友：看起來像凍乾的蛆蟲

連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）廚房員工在製作這道豆子食物的影像，被指食材像蟲，「令人嘔心」。（圖片來源：TikTok/@ItzSleepypanz影片截圖，來源若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This pjoto is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

墨西哥 餐飲連鎖速食店塔可鐘 （Taco Bell）再度傳出食物品質爭議。一段在Tik Tok瘋傳的影片顯示該餐廳製作豆子食物的「令人作嘔」影像，引來食客們的兩極反應，有人揚言要衛生檢查員介入，但亦有毫不在意的粉絲對有關食物依然讚譽，甚至予「廚師之吻」的評價。

紐約郵報報導，Tik Tok用戶@ItzSleepyPanz分享的這段受爭議食品加工影片顯示，一名廚房員工將溫水倒在棕色、脫水、呈絲狀的食材碎屑上，影像中的食材浸在充滿泡沫的水中，據稱是將混合物攪拌到塔可鐘的招牌油炸食品內。影片熱爆，已引來超過1300萬瀏覽量，引發兩極反應。

紐約郵報稱，塔可鐘的代表尚未回應該報的置評請求。

今次是繼近日該連鎖速食店涉及當下環孢子蟲病疫情爆發之後，再度發生的食物品質爭議。

環孢子蟲病是經由受污染食物（例如漿果和綠葉蔬菜）的寄生蟲感染而傳播。今年7月，美國疾病防治暨控制中心（CDC）和食品藥物管理署（FDA）的官員已確認，塔可鐘所提供的生菜是此次疫情其中一個源頭。CDC指出，餐廳使用泰勒農場（Taylor Farms）供應的碎捲心萵苣，是這場「爆發性腹瀉」疫情的罪魁禍首。在密西根州 ，孢子蟲病病例超過1萬1000例，當中已有兩人死亡。

據正在對塔可鐘提起訴訟的律師稱，上述疫情的受害者可以獲得2萬美元到100萬美元不等的賠償，具體金額視乎病情嚴重程度而定，死亡個案更可能獲得七位數的賠償。

儘管該餐廳的食材引發疫症，此時又再出現令人擔憂的食品加工影片，但不是所有塔可鐘食客都受影響，而是反應兩極。有的揚言不再光顧，有的卻是鐵粉。

感到噁心的評論者指影片中的食材像蟲，其中一人寫道：「（看起來像）凍乾的蛆蟲。」另一人附和：「真不敢相信我們居然吃麵包蟲。」更有人將之比作馬飼料、倉鼠糧和狗糧。

但有鐵粉們感到絲毫無礙：「沒關係，反正吃下去很快就吐了。」另一人調侃說：「我若想要高品質食物，就不會去塔可鐘了。現在，快把豆子拌好，我要一個五層牛肉捲餅！」一位豆類愛好者更讚歎道，這是一道「廚師之吻」。