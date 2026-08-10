我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

Taco Bell煮豆子過程 網友：看起來像凍乾的蛆蟲

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）廚房員工在製作這道豆子食物的影像，被指食材...
連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）廚房員工在製作這道豆子食物的影像，被指食材像蟲，「令人嘔心」。（圖片來源：TikTok/@ItzSleepypanz影片截圖，來源若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This pjoto is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

墨西哥餐飲連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）再度傳出食物品質爭議。一段在Tik Tok瘋傳的影片顯示該餐廳製作豆子食物的「令人作嘔」影像，引來食客們的兩極反應，有人揚言要衛生檢查員介入，但亦有毫不在意的粉絲對有關食物依然讚譽，甚至予「廚師之吻」的評價。

紐約郵報報導，Tik Tok用戶@ItzSleepyPanz分享的這段受爭議食品加工影片顯示，一名廚房員工將溫水倒在棕色、脫水、呈絲狀的食材碎屑上，影像中的食材浸在充滿泡沫的水中，據稱是將混合物攪拌到塔可鐘的招牌油炸食品內。影片熱爆，已引來超過1300萬瀏覽量，引發兩極反應。

紐約郵報稱，塔可鐘的代表尚未回應該報的置評請求。

今次是繼近日該連鎖速食店涉及當下環孢子蟲病疫情爆發之後，再度發生的食物品質爭議。

環孢子蟲病是經由受污染食物（例如漿果和綠葉蔬菜）的寄生蟲感染而傳播。今年7月，美國疾病防治暨控制中心（CDC）和食品藥物管理署（FDA）的官員已確認，塔可鐘所提供的生菜是此次疫情其中一個源頭。CDC指出，餐廳使用泰勒農場（Taylor Farms）供應的碎捲心萵苣，是這場「爆發性腹瀉」疫情的罪魁禍首。在密西根州，孢子蟲病病例超過1萬1000例，當中已有兩人死亡。

據正在對塔可鐘提起訴訟的律師稱，上述疫情的受害者可以獲得2萬美元到100萬美元不等的賠償，具體金額視乎病情嚴重程度而定，死亡個案更可能獲得七位數的賠償。

儘管該餐廳的食材引發疫症，此時又再出現令人擔憂的食品加工影片，但不是所有塔可鐘食客都受影響，而是反應兩極。有的揚言不再光顧，有的卻是鐵粉。

感到噁心的評論者指影片中的食材像蟲，其中一人寫道：「（看起來像）凍乾的蛆蟲。」另一人附和：「真不敢相信我們居然吃麵包蟲。」更有人將之比作馬飼料、倉鼠糧和狗糧。

但有鐵粉們感到絲毫無礙：「沒關係，反正吃下去很快就吐了。」另一人調侃說：「我若想要高品質食物，就不會去塔可鐘了。現在，快把豆子拌好，我要一個五層牛肉捲餅！」一位豆類愛好者更讚歎道，這是一道「廚師之吻」。

精華 FAQ

  • 影片顯示一名廚房員工把溫水倒在棕色、脫水且呈絲狀的食材碎屑上，並浸在起泡水中，外界推測這是塔可鐘豆子料理的加工過程。

  • 部分網友覺得食材外觀像蟲、馬飼料或狗糧，直言噁心；但也有死忠顧客表示不介意，認為只要味道合口就行，甚至稱這種製作方式是「廚師之吻」。

  • 文中提到，CDC與FDA今年7月確認塔可鐘供應的生菜與環孢子蟲病疫情有關，特別是泰勒農場提供的碎捲心萵苣，被認定是疫情源頭之一。

塔可鐘 墨西哥 密西根州

上一則

80貫壽司30分鐘吃完免費 不論如何餐廳都賺到

延伸閱讀

Chipotle餐廳墨西哥辣椒惹禍？明州爆110宗沙門氏菌感染

Chipotle餐廳墨西哥辣椒惹禍？明州爆110宗沙門氏菌感染
生菜惹「疫」 泰勒農場派員到白宮說明

生菜惹「疫」 泰勒農場派員到白宮說明
環孢子蟲病首傳病故 密西根通報2死

環孢子蟲病首傳病故 密西根通報2死
環孢子蟲「生菜門」民眾怕吃到會生病 重創餐飲與零售業

環孢子蟲「生菜門」民眾怕吃到會生病 重創餐飲與零售業
環孢子蟲病增至1.8萬例 僅5州未被波及

環孢子蟲病增至1.8萬例 僅5州未被波及
吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法