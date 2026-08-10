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80貫壽司30分鐘吃完免費 不論如何餐廳都賺到

編譯陳盈霖／綜合報導
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餐廳IG PO的視頻中，一亞裔女在15分37秒內，吃完這艘壽司船。（取自sake...
餐廳IG PO的視頻中，一亞裔女在15分37秒內，吃完這艘壽司船。（取自sake2me_chino）

加州郵報報導，想挑戰自己是否能吃下「一艘壽司船（Susi Boat）」嗎？南加奇諾（Chino）壽司餐廳「Sake2Me AYCE Sushi」向顧客下戰帖，周一至周四推出超狂「80貫壽司挑戰」，吸引不少網紅參與，希望創造爆紅話題。

這頓「壽司大餐」光上桌就顯得相當有氣勢。服務生會將堆得像小山般的壽司，裝在一艘巨大的木製壽司船上，端到挑戰者面前，接著開始計時。挑戰者需在30分鐘內吃完原價超過140美元的十卷壽司。

參加挑戰的費用為115美元，只要在規定時間內一口不剩全部吃完，這艘船的費用由餐廳買單。挑戰成功者還可獲得一張免費壽司吃到飽餐券，並登上餐廳令人羨慕的名人牆（Wall of Fame）。挑戰失敗也不用擔心浪費，時間一到，沒吃完的壽司可打包帶走。

30分鐘吃完80貫壽司乍一看是「不可能完成的任務」，但確有人能成功。餐廳IG PO的視頻中，一亞裔女在15分37秒內，吃完這艘壽司船；甚至她原本可以更快，在吃最後幾貫壽司時，還有時間對著鏡頭分享吃的的感受。她指出，整項挑戰中，最難對付的是油炸壽司卷，而熱茶可幫忙消化米飯。

這項挑戰推出後，不少民眾躍躍欲試，也有網紅慕名而來。該餐廳在Instagram公布這項活動時寫道，「你覺得自己有這個本事嗎？」且鼓勵網友標記自稱「大胃王」的親友。但是有些網友打趣道，「我擔心自己汞中毒。」

目前餐廳並未公布該挑戰截止日期，預計將成為奇諾店常態活動。Sake2Me是南加州頗受歡迎的連鎖壽司店，以壽司吃到飽和熱鬧的用餐氣氛聞名。對餐廳來說，這場超壽司大胃王挑戰不只吸引眼球，也是聰明的行銷手法。

餐廳IG PO的視頻中，一亞裔女在15分37秒內，吃完這艘壽司船。（取自sake...
餐廳IG PO的視頻中，一亞裔女在15分37秒內，吃完這艘壽司船。（取自sake2me_chino）

精華 FAQ

  • Sake2Me AYCE Sushi 在奇諾店推出「80貫壽司挑戰」，把壽司堆成船供顧客在30分鐘內吃完，藉此吸引網紅與民眾嘗試。

  • 參賽費用為115美元，必須在30分鐘內吃完原價超過140美元的十卷壽司；成功者可由餐廳買單，並獲得免費吃到飽餐券與名人牆榮譽。

  • 餐廳IG影片中，一名亞裔女只花15分37秒就吃完整艘壽司船，還分享心得；餐廳藉此活動製造話題、吸引人潮，也是一種聰明行銷。

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