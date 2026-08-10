收容犬安樂死創新高 洛杉磯民團急發救援「死亡名單」

動物保護團體貼出「死亡名單」，呼籲民眾盡快領養，並標註距離其安樂死的日期。（取自South LA Shelter Networker）

加州 郵報報導，洛杉磯 動物收容所安樂死 數量大幅攀升。根據洛杉磯動物服務局，截至今年5月，共有2172隻收容所的犬、貓遭安樂死，較去年同期增加33%；2025年5月至2026年5月，安樂死數量增加27%。動保人士批評市府未能有效控制動物繁殖；市府則強調，已投入相關絕育及收容所改善計畫。

在社群媒體上，許多救援團體發出「最後通牒」、「最後機會」、「今天必須找到寄養家庭，否則將遭安樂死」等訊息，希望被列在「死亡名單」（Kill List）的狗隻能在大限來臨前找到新家。

西洛杉磯動物收容所志工、「大狗能量」（Big Dog Energy）創辦人Adelle Smener表示，過去一年來，只要有犬隻被列入死亡名單，他們就四處聯繫，大家壓力都很大，「感覺牠們的生命掌握在我們手上。」

南洛杉磯動物收容所一隻名叫貝里奧（Tiberio）的狗，被列入安樂死名單後，多個救援團體在社媒上大量發文尋找寄養家庭，然最終未能逃過死劫；志工們也無力幫助另一隻名叫高譚（Gotham）的狗逃過死亡名單。

救援組織指出，洛市未能阻止遊民巷的動物不受控制繁殖，是造成目前危機的主因之一。非營利動物救援組織「從今天開始」志工Joey Tuccio估計，他的組織在遊民巷接觸到的狗，約八至九成都未接受絕育手術，「市府沒有落實現行法規，導致問題失控。」

倡議人士認為，洛杉磯多年來一直將資源投注於處理收容所過度擁擠問題，而非從源頭防止不必要的繁殖，讓收容所陷入超收的惡性循環。如2024至2025財年，洛市曾編列528萬5000美元預算，推動大規模絕育計畫，由獸醫進駐市立收容所，低成本、快速替大量動物進行絕育手術。然隨後市府改由私人獸醫診所接受補助的方式，意味著實際上接受絕育的動物數量減少。

洛市長貝斯在最初編列2026至2027財年預算時，取消一項160萬美元的「犬隻豐富計畫」（Dog Enrichment Program），該計畫為收容所犬隻提供運動、訓練及社交活動，因動物若長期關在收容所，易出現行為問題，更難被領養；貝斯原本還計畫刪除20萬美元的貓犬飼料經費，將醫療用品預算從38萬8000美元削減至4萬9000美元，直到洛市議會強烈反彈才作罷。

對此，洛杉磯動物服務局強調，2025年，該部門公布犬隻「活著離所率」（Live Release Rate）為90.6%，貓為81.6%，2026年大致維持不變。該部門指出，預防工作一直是優先事項，本財年已執行或協助完成6萬2692例絕育手術，市長也宣布一項新的1400萬美元合作計畫，為改善收容所營運、增加領養及寄養數量、協助走失寵物回家等。

然根據洛杉磯動物服務局統計，一些補貼性預防計畫參與率下降。今年5月，免費絕育券兌換量較去年同期下降19%，社區絕育優惠券兌換量下降25%。至截稿為止，加州郵報尚未收到貝斯辦公室回應。