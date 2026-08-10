橙縣汙水工程拆民宅泳池、露台 逾10戶提告

橙縣衛生局為維修汙水主幹管清理地役權，漢庭頓灘29戶後院設施面臨拆除，十多戶屋主拒絕和解提告，案件預定2027年3月開庭。（谷歌地圖街景）

ABC 7電視台報導，橙縣 衛生局（OC San）在漢庭頓灘Rhone Lane進行汙水管線地役權工程，6日拆除一戶民宅後院泳池。當地共有29戶住宅受影響，泳池、露台或部分後院可能因施工遭拆除，其中十多戶屋主拒絕和解並提告，案件預定2027年3月開庭。衛生局表示，已取得屋主同意的房產，將持續施工。

衛生局指出，這條地下汙水主幹管，每天輸送1000萬加侖廢水，為確保未來能進出管線維護，須清理30呎寬的地役權範圍，部分住宅後院設施因此須拆除。多居民表示，衛生局2023年12月提出和解方案，同意簽署協議的屋主，可由衛生局負擔拆除費用。6日泳池遭拆除的屋主已接受條件，另有十多戶拒絕簽署，選擇透過司法程序挑戰工程。

住在該戶隔壁的屋主Frank Clarke也在受影響名單，他家的泳池已有逾50年歷史。他形容，看著鄰居後院施工的過程，像在讀一本推理小說，結局正一頁頁逼近。「你看得到、也聽得到，然後不禁問自己，我還剩多少時間？」他說，對他而言，最壞的結果就是失去泳池。

法官今年稍早裁定，屋主提出的訴訟可進入庭審程序，部分居民原預期工程將因此暫停。衛生局公關主任Jennifer Cabral表示，目前施工的房產，屋主均已簽署和解協議及進入許可，與仍在訴訟中的房產分開處理；已簽約住宅及工程通道將按計畫施工，預計今年底完工。

爭議也反映在當地房市。房地產經紀Pam Etem表示，Rhone Lane多數居民已在當地居住至少20年。她指出，曾有掛牌經紀未充分揭露相關訴訟，導致交易進入託管程序（escrow）後破局，當地已有兩棟住宅最終以低於市場行情的價格成交。Etem並表示，衝擊不僅限這條街，鄰近社區已出現房價降溫的跡象。若屋主最終勝訴，已遭拆除的泳池、露台等後院設施將如何處理，目前尚無定論。