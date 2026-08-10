響尾蛇台灣日 1600件紀念球衣搶光

「台灣日」文化體驗區展示美濃花布傘等台灣元素，參與者身著傳統服飾，向現場球迷介紹台灣多元文化。（主辦單位提供）

美國職棒大聯盟亞利桑納響尾蛇隊（Arizona Diamondbacks）年度「台灣日」8日在主場大通球場（Chase Field）登場，適逢響尾蛇迎戰洛杉磯道奇 隊，吸引亞利桑納及各地台灣社群與棒球迷參與。活動推出的1600件台灣日限定紀念球衣票券在活動前售罄，現場並安排客家舞蹈、電音三太子及文化體驗等活動，透過職棒賽事向美國民眾介紹台灣文化。

活動由亞利桑納響尾蛇隊主辦，中華航空擔任主要贊助商，大鳳凰城台美商會（Taiwanese American Chamber of Commerce of Greater Phoenix）擔任官方協力夥伴，參與社群資源整合、文化內容規畫及現場文化體驗。大鳳凰城台美商會會長黃錫珩表示，台灣日不只是一場棒球比賽，也是不同世代台灣人在美國建立連結、分享文化，並讓主流社會認識台灣的機會。

文化表演融入客家元素，由台美小姐、鳳凰城台裔舞蹈教師Celine Huang帶領舞者演出。考量8月亞利桑納高溫，主辦單位未安排長時間舞蹈演出，改以文化互動方式不定時在體驗區與球迷接觸；賽前並透過球場大螢幕向觀眾亮相，參與響尾蛇隊「傳奇競賽」（D-backs Legends Race）。

其中一名扮演三太子的參與者為台裔美籍高中生，母親來自台灣、父親為美國人，藉活動向其他球迷介紹台灣文化。主辦單位並邀請曾效力中華職棒統一獅隊的投手Jake Kalish參與，他身穿統一獅球衣登上球場大螢幕，並在文化體驗區與球迷交流。賽前三樓文化體驗區另安排華語流行音樂、文化展示及互動活動，大鳳凰城台美商會表示，活動挑選多首華語歌曲，並與球團確認相關版權及使用規範，希望透過音樂讓不同背景的球迷接觸台灣文化。

曾效力中華職棒統一獅隊的投手Jake Kalish（中）參與響尾蛇隊「台灣日」，在大鳳凰城台美商會文化體驗區與社區成員交流。（主辦單位提供）

亞利桑納響尾蛇隊「台灣日」8日在大通球場登場，電音三太子與台灣黑熊造型人偶現身文化體驗區，與球迷互動，展現台灣文化特色。（主辦單位提供）