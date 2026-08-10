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紀念814空軍節 旅美退役官兵傳承忠勇軍風

記者張庭瑜╱羅斯密市報導
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洛杉磯空軍大鵬聯誼會舉行空軍八一四勝利紀念日大會，旗隊於會中進行儀式。（記者張庭...
洛杉磯空軍大鵬聯誼會舉行空軍八一四勝利紀念日大會，旗隊於會中進行儀式。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯空軍大鵬聯誼會8日舉行空軍八一四勝利紀念日大會，退役空軍、軍眷及南加僑界人士齊聚，紀念89年前筧橋空戰的歷史，傳承空軍「忠勇」軍風。會長李力平表示，紀念八一四不只是回顧歷史，更希望將前輩為國犧牲奮鬥的精神代代相傳，鼓勵海外僑民忠於國家、維護主權，並在各自崗位做好國民外交。

洛杉磯空軍大鵬聯誼會會長李力平致詞，盼將空軍「忠勇」精神代代相傳。（記者張庭瑜/...
洛杉磯空軍大鵬聯誼會會長李力平致詞，盼將空軍「忠勇」精神代代相傳。（記者張庭瑜/攝影）

李力平表示，感謝台灣空軍司令部長期關照海外聯誼會，今年特別致贈空軍軍常服，讓退役38年的他再次穿上軍服，回憶過去13年的空軍服役生涯，深感榮耀。聯誼會目前有200多會員，除凝聚退役空軍及軍眷，也歡迎認同國家及空軍精神的年輕人加入，將這份精神延續至下一代。

會場展示筧橋「八一四」空戰的歷史介紹及相關畫作，帶領與會者回顧抗戰歷史。（記者張...
會場展示筧橋「八一四」空戰的歷史介紹及相關畫作，帶領與會者回顧抗戰歷史。（記者張庭瑜/攝影）

洛僑中心主任張皓鈞表示，他年輕時曾想投考空軍，但因視力因素未能如願，此次與眾多空軍前輩及眷屬共同紀念八一四，格外有感。

李力平活動中宣讀中華民國空軍司令賀函，向海外退役空軍及長期支持空軍的人士表達感謝。賀函表示，面對當前及未來挑戰，空軍將持續傳承「忠勇」精神，強化科技、機動與韌性，維護國家安全。

洛僑中心主任張皓鈞（左）頒發空軍大鵬白金會員獎牌予傅中。（記者張庭瑜/攝影）
洛僑中心主任張皓鈞（左）頒發空軍大鵬白金會員獎牌予傅中。（記者張庭瑜/攝影）
洛僑中心主任張皓鈞（左）頒發空軍大鵬黃金會員獎牌予張燕。（記者張庭瑜/攝影）
洛僑中心主任張皓鈞（左）頒發空軍大鵬黃金會員獎牌予張燕。（記者張庭瑜/攝影）

會中也舉行頒獎，由張皓鈞頒發空軍大鵬白金會員獎牌予傅中，張燕則獲頒黃金會員獎牌。當天空小旅美加聯誼會、空軍眷屬群組、國防醫學院校友會、北一女校友會、洛杉磯空軍校友群組及洛杉磯空軍幼校校友會等團體也到場參與。

精華 FAQ

  • 活動是為紀念空軍814勝利紀念日，也就是89年前的筧橋空戰。與會者透過集會追思歷史，緬懷前輩為國奮戰與犧牲的精神。

  • 李力平強調，紀念814不只是回顧過去，更要把前輩忠勇精神傳下去，鼓勵海外僑民忠於國家、維護主權，並在各自崗位做好國民外交。

  • 活動中宣讀了中華民國空軍司令賀函，表達對海外退役空軍的感謝；同時也頒發白金與黃金會員獎牌，並有多個僑團與校友會到場參與支持。

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